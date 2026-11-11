Daklozen mogen geen huiskamer meer maken in 'bushokje' in Helmond

Het is een overkapping voor daklozen in Helmond om overdag in te kunnen schuilen. De groep daklozen die er graag kwam, maakte er echter een huiskamer van. Kastjes, stoelen, bureautjes, veel spullen vonden hun weg naar de overkapping aan de Kanaaldijk Noord-Oost. Tot ongenoegen van de bedrijven en omwonenden eromheen. De gemeente wil nu niet meer dat er meubels staan in het ‘bushokje’.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Onder de overkapping is het nu weer een stuk leger en zijn er ook minder mensen. Er kampeerden onder meer mensen achter de schuilplek in tentjes. Die lijken nu verdwenen te zijn. Volgens de gemeente Helmond zijn er gesprekken geweest met de mensen die op de plek langs het kanaal verbleven. Zij kregen het verzoek om er geen "huiskamer" van te maken met meubilair. “De meeste spullen zijn toen opgeruimd. Dat heeft ook een zeker effect gehad op het aantal mensen dat er verbleef”, zegt een woordvoerder.

Kou zorgt voor minder mensen

Maar ook de kou is een reden dat er minder mensen onder de overkapping verblijven. De winteropvang voor daklozen in Helmond is namelijk eerder geopend vanwege de kou. Eigenlijk zou dat op 1 december gebeuren. “De mensen zijn actief verwezen naar deze winteropvang. Daardoor verblijven er minder of geen mensen op dit moment bij de plek langs het kanaal." Overkapping blijft

De overkapping blijft wel staan voorlopig, dus het is de vraag of de plek niet opnieuw mensen gaat aantrekken. De gemeente had de overkapping gebouwd omdat er overlast was van daklozen in een nieuw park bij de watertoren in Helmond. Om die overlast tegen te gaan, wilde de gemeente een andere plek hebben en koos voor de Kanaaldijk Noord-Oost. Volgens de gemeente was de groep daklozen op deze manier ook beter in beeld.

Meubels in het 'bushokje' voor daklozen in Helmond (Foto: Alice van der Plas)