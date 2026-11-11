Daklozen mogen geen huiskamer meer maken in 'bushokje' in Helmond
Het is een overkapping voor daklozen in Helmond om overdag in te kunnen schuilen. De groep daklozen die er graag kwam, maakte er echter een huiskamer van. Kastjes, stoelen, bureautjes, veel spullen vonden hun weg naar de overkapping aan de Kanaaldijk Noord-Oost. Tot ongenoegen van de bedrijven en omwonenden eromheen. De gemeente wil nu niet meer dat er meubels staan in het ‘bushokje’.
Onder de overkapping is het nu weer een stuk leger en zijn er ook minder mensen. Er kampeerden onder meer mensen achter de schuilplek in tentjes. Die lijken nu verdwenen te zijn.
Volgens de gemeente Helmond zijn er gesprekken geweest met de mensen die op de plek langs het kanaal verbleven. Zij kregen het verzoek om er geen "huiskamer" van te maken met meubilair. “De meeste spullen zijn toen opgeruimd. Dat heeft ook een zeker effect gehad op het aantal mensen dat er verbleef”, zegt een woordvoerder.
Kou zorgt voor minder mensen
Maar ook de kou is een reden dat er minder mensen onder de overkapping verblijven. De winteropvang voor daklozen in Helmond is namelijk eerder geopend vanwege de kou. Eigenlijk zou dat op 1 december gebeuren. “De mensen zijn actief verwezen naar deze winteropvang. Daardoor verblijven er minder of geen mensen op dit moment bij de plek langs het kanaal."
Overkapping blijft
De overkapping blijft wel staan voorlopig, dus het is de vraag of de plek niet opnieuw mensen gaat aantrekken. De gemeente had de overkapping gebouwd omdat er overlast was van daklozen in een nieuw park bij de watertoren in Helmond.
Om die overlast tegen te gaan, wilde de gemeente een andere plek hebben en koos voor de Kanaaldijk Noord-Oost. Volgens de gemeente was de groep daklozen op deze manier ook beter in beeld.
Maar de bedrijven en sommige omwonenden om de plek heen waren minder blij met het initiatief. Volgens hen zorgden de daklozen voor overlast. Ook ergerden ze zich aan de vele spullen die rond de overkapping verschenen. Mensen gingen er ook poepen en urineren. De bedrijven en omwonenden vonden dat de gemeente het probleem alleen maar had verplaatst.
Sommige buurtbewoners waren juist te spreken over de mensen die er waren. Zij werden omschreven als erg aardig. De daklozen zelf vertelden dat er te weinig ruimte is in de nieuwe noodopvang in Helmond. Volgens hen zijn er maar tien plekken en melden zich dertig mensen.