Elke dag agressie of geschreeuw bij de dierenarts: 'Broekriem werd gepakt'

Agressie, geschreeuw of nare situaties: dierenartsen en assistentes hebben er vaak mee te maken. Een luisterlijn wordt nu uitgebreid om hen (anoniem) beter te helpen. "Iemand pakte zijn broekriem dreigend om zijn zin te krijgen", zo beschrijft dierenarts Maike Pullens wat ze meemaakt.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met stoelen gooien, medicatie aan de balie eisen of schreeuwen: ze hebben het allemaal meegemaakt bij Dierenkliniek Breda, net als talloze collega-dierenartsen. Daarom biedt het Veterinair Vangnet een luisterend oor via de telefoon. Hoe vaak het voorkomt? "Kleine incidenten zijn er dagelijks, zoals assistentes die naar behandeld worden aan de telefoon. Heftige dingen gebeuren gelukkig veel minder", merkt dierenarts Kim Kollaart (41). Riem gooien

"Met een leren riem door de spreekkamer gooien", dat is het ergste wat Kim heeft meegemaakt. "Dat doet veel. Je doet keihard je best om voor je vak te staan en dieren te helpen. Dit doet gewoon zeer." "Je neemt het mee naar huis. Het gaat in je systeem zitten. En je hebt daar heel veel goede en leuke klanten voor nodig om dat weer kwijt te raken", vervolgt Kim. "Gelukkig zijn die er heel veel."

De uitgebreide luisterlijn vinden de twee dierenartsen een goed idee. "Praten helpt zeker", denkt Maike. "Al kan er wel een drempel zijn om te bellen. Veel mensen denken: ik los het zelf wel op."

Luisterlijn

De luisterlijn is dagelijks gratis te bereiken van zeven uur in de ochtend tot middernacht op 0900 – 1411. Hij is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).