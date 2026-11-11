50.000 mensen op de been in Oeteldonk: 'Het is gezellig druk'

In Den Bosch waren er rond kwart over vier zo'n 50.000 mensen op de been, schat een woordvoerder van de gemeente. "Het beeld tot nu toe is dat het gezellig druk is."

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In Eindhoven, Lampegat, is er woensdag maar één plein met kroegen ingericht voor de opening van het carnavalsseizoen. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het er rustig blijft en dat de meeste mensen naar Den Bosch trekken.

In Kruikenstad staan de pleinen ook al goed vol. Ondanks het feit dat de nieuwe Prins van Kruikenstad pas om 20.11 uur bekend wordt gemaakt, staan er al heel wat mensen voor het podium op De Heuvel te wachten. Het slechte weer mag daarbij de pret niet drukken.

Volle pleinen in Kruikenstad waar straks de prins wordt onthuld

In Schaijk was het dit jaar voor het eerst ook een grootse viering van 11-11. In een rood-blauwe feesttent op het plein vierden daar zo'n 700 mensen de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen.

Volg alles over 11-11 in Brabant de hele dag in ons liveblog. En alle verhalen over carnaval vind je op onze dossierpagina.