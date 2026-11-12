Kevin de Bruyne naar Eindhoven? Met deze bekende namen stuntte PSV eerder

PSV hoopt zich in de winterstop te versterken met Kevin de Bruyne, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Mocht een transfer van de 35-jarige Belg doorgaan, dan mag dat een transferstunt worden genoemd. PSV slaagde er de afgelopen jaren vaker in om ervaren topspelers naar Eindhoven te halen, een overzicht.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Kevin de Bruyne is 35 jaar. Hij heeft nog een contract tot 2027 bij Napoli. Hij werd vooral bekend door zijn prominente rol op het middenveld van Manchester City. Tussen 2018 en 2024 hengelde hij daar zes keer de Premier League binnen. Mario Götze

Misschien wel de grootste transferstunt van de afgelopen jaren. Mario Götze maakte in 2014 de winnende goal namens Duitsland in de WK-finale tegen Argentinië en kwam in 2020 transfervrij naar PSV. In Eindhoven won hij een Johan Cruyff Schaal en KNVB Beker. Twee jaar later vertrok hij naar Eintracht Frankfurt, waar hij nog steeds speelt. Hirving Lozano

Hij werd een publiekslieveling na een succesvolle periode tussen 2017 en 2019. Voor 40 miljoen euro, toen een recordbedrag voor PSV, vertrok Hirving Lozano naar Napoli.

Dat de aanvaller in 2023 terugkeerde was een aangename verrassing voor de PSV-supporters. Zijn tweede termijn in Eindhoven duurde anderhalf seizoen, toen vertrok de Mexicaan naar het Amerikaanse San Diego. In totaal werd hij twee keer kampioen met PSV: in 2018 en 2024.

Peter Bosz en Ivan Perisic (foto: ANP).

Ivan Perišić

Hij kwam uit voor grote clubs als Borussia Dortmund, Bayern München en Inter en speelde met Kroatië een WK-finale, waarin hij ook scoorde. Ivan Perišić koos in 2024 op 35-jarige leeftijd voor PSV en dat was een enorme verrassing. De aanvaller pakte in zijn eerste twee seizoenen in Eindhoven de landstitel en wil daar drie op een rij van maken. Met zijn 37 jaar is hij de oudste speler in de selectie en voor Bosz een belangrijke kracht die op meerdere posities inzetbaar is.

PSV-aanvoerder Luuk de Jong met de kampioensschaal (foto: ANP).

Luuk de Jong

Als er iemand is die weet hoe huldigingen in Eindhoven zijn, dan is het Luuk de Jong. De spits speelde tussen 2014 en 2019 bij PSV en pakte drie titels. Na Spaanse avonturen bij Sevilla en FC Barcelona keerde hij in 2022 terug in het Philips Stadion. In zijn tweede periode bij PSV vierde hij twee landstitels, waarna hij naar FC Porto vertrok. De kopsterke spits is na een zware blessure clubloos.

Filip Kostic tekent voor twee seizoen bij PSV (foto: PSV).

Filip Kostić

Met clubs als Eintracht Frankfurt, Juventus en Fenerbahce maakte Filip Kostić veel mee in zijn carrière. De Servisch international koos afgelopen zomer voor PSV. De 34-jarige linksback kende de Eredivisie nog vanwege een eerder dienstverband bij FC Groningen. Kostić heeft een contract tot medio 2028 in Eindhoven.

Andrés Guardado (foto: VI Images).

Andrés Guardado

Iets verder terug in de tijd, maar het huwelijk tussen Andrés Guardado en PSV was een geslaagde. De linkspoot, die in eerste instantie werd gehuurd van Valencia, werd een succes op het Eindhovense middenveld. De Mexicaan leverde een belangrijk aandeel in twee landstitels en pakte twee keer de Johan Cruijff Schaal.