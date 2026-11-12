Man die schoot in vol restaurant van hotel droeg carnavalskostuum

De man die woensdagavond schoot in een vol restaurant in een hotel in Tilburg, had een carnavalspak aan. Dat zeggen de nog altijd geschrokken medewerkers van het Ibis Hotel. "Een legerpakje! En hij had een luchtbuks", vertellen twee medewerkers.

Ook bij hotelgasten maakte het diepe indruk. "Ik voel me niet meer zo veilig", vertelt een 54-jarige man, die door persoonlijk leed al acht maanden in het hotel verblijft.

"Hij kwam zo normaal over, toen ik hem eerder incheckte", vervolgt een van de medewerkers, nog altijd zichtbaar aangedaan. "De collega's die dienst hadden zijn natuurlijk allemaal flink geschrokken."

Hotelgast Martijn Tolboom: "Mijn vriendin zag allemaal agenten met kogelwerende vesten naar binnengaan. Ik zei dat ze daar maar snel weg moest gaan, maar ze luisterde niet."

Knalpatronen

Niemand is gewond geraakt. De politie zegt dat het vermoedelijk om een wapen met knalpatronen gaat.

Een 53-jarige man uit Oisterwijk heeft woensdagavond een schot gelost in het drukke restaurant van het hotel aan de Dr. Hub van Doorneweg in Tilburg. Ook zou hij zijn wapen op hotelmedewerkers gericht hebben. Daarna is hij er met de auto vandoor gegaan.

Rond negen uur werd zijn auto gezien op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Hij stopte na een stopteken en agenten konden hem probleemloos in de kraag vatten. In de auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachte is meegenomen naar het bureau.

Ook donderdag doet de politie nog onderzoek bij het hotel. Toch reageren ook veel hotelgasten nuchter. Martijn had net de Elfde van de Elfde gevierd in de stad. "Dit kan overal gebeuren", zegt hij. "Ik heb als een blok geslapen en de kater valt mee."