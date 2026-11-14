Horeca in Grave rekent op topdag bij intocht, maar lunchroom blijft dicht

De landelijke Sinterklaasintocht in Grave is zaterdag niet alleen een feest voor kinderen, maar ook voor de horeca in het vestingstadje. Cafés en restaurants rekenen op een topdag, de reserveringen stroomden meteen binnen. Toch profiteert niet iedereen mee: lunchroom Moeders blijft dicht, omdat alle straten eromheen zijn afgesloten.

Het vestingstadje heeft donderdag al veel weg van een extra vesting. Veel wegen zijn afgesloten voor de landelijke intocht van Sinterklaas van zaterdag. Overal langs de kant staan meterslange dranghekken. De NTR neemt steeds meer de regie over in de pittoreske stad. Peter Veekens, eigenaar van brasserie De Gouden Leeuw vlak bij het podium, kijkt erg uit naar zaterdag. Hij hoopt op een flinke toeloop. “De reserveringen stroomden direct na de bekendmaking binnen. Uiteindelijk hebben we het systeem dichtgezet, omdat we ook willen dat mensen gewoon binnen kunnen lopen.”

“Het voelt als de Sinterklaasspanning van vroeger.”

Zijn zaak gaat die dag extra vroeg open. “Het is nu al heel levendig in Grave. Ik denk dat het een goede dag wordt. Dit moet de kers op de taart worden. Ik verwacht een verdubbeling van de omzet die dag.” Koen de Vries zit met zijn zaak De Maaspoort dicht bij de kade waar Sinterklaas aankomt. Bij hem beginnen de kriebels al. “Niemand weet wat er op ons af gaat komen. Het voelt als de Sinterklaasspanning van vroeger.”

Eigenaar Koen de Vries van De Maaspoort kijkt uit naar het kinderfeest (foto: Tom Berkers)

Ook De Vries heeft al veel reserveringen binnen, maar hij houdt nog wat plaatsen vrij. Met wat lekkers hoopt hij bezoekers buiten te verleiden. “Voor de ingang zet ik een klein kraampje neer waar bezoekers chocolademelk en erwtensoep kunnen krijgen. Hierbinnen zet ik de tv’s aan met de uitzending.” Hij verwacht er veel van. “Ik ga proberen er iets moois van te maken. Ik heb het dubbele aan personeel ingeroosterd.” “Ik hoop voor ze dat ze een mooie omzet zullen draaien. Ik gun het ze”, zegt Kitty Verhaaren, eigenaresse van lunchroom Moeders. Haar lunchroom blijft zaterdag dicht en profiteert dus niet mee. “Ik had heel veel leuke ideeën. Ik wilde buiten van alles doen met kraampjes, maar ik ben teruggefloten door de organisatie.”

“Ik hoop voor Grave dat dit een mooi feestje wordt en dat we er daarna allemaal nog flink van profiteren.”

“Ik vind het heel vervelend, maar het is zoals het is”, legt ze nuchter uit. Ze hoorde het slechte nieuws pas anderhalve week geleden. “Ik ben niet negatief, hè”, voegt ze er snel aan toe. “Ik ben niet verplicht om dicht te gaan, maar alle straten om mij heen zijn afgesloten. Hier kan dus niemand komen.” Verhaaren kreeg naar eigen zeggen als alternatief nog wel een marktkraam aangeboden, een stuk verderop in het stadje. Daar heeft ze voor bedankt. “Dan staan we daar in de kou en hoe kan ik mijn kraam daar telkens bevoorraden?” Ze hoopt nog op financiële compensatie van de organisatie. Toch wil ze positief afsluiten. “Ik hoop voor Grave dat dit een mooi feestje wordt en dat we er daarna allemaal nog flink van profiteren.”

Sinterklaasintocht Grave Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Lees wat je allemaal kunt verwachten.