Man die met mes op balkon stond te zwaaien zorgt vaker voor overlast

De man die donderdagavond met een mes op zijn balkon stond, zorgt vaker voor overlast. Hij stond op zijn balkon aan de Lauwerszeeweg in Eindhoven te zwaaien met een mes. De politie kon hem na een urenlange actie met een ambulance meenemen. Mensen die bij hem in de straat wonen, zeggen nu dat de man vaker overlast veroorzaakt op het balkon.

Romée Lutterop & Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De politie kreeg rond vijf uur 's middags de eerste melding over de man die met een mes aan het zwaaien was. Hij deed de deur niet open voor politie en de onderhandelaar kreeg nauwelijks contact met hem. De man is volgens buurtbewoners vaker verward. Hij zorgt dan voor nachtelijke onrust. Buurvrouw Ingrid zegt dat hij vaak 's nachts op het balkon staat "te ouwehoeren". Hij praat dan hardop in een onbekende taal tegen zichzelf. Ze zegt dat hij meestal wel luistert als ze hem aanspreekt of vraagt om naar binnen te gaan.

Een man uit de buurt zegt ook dat de verwarde man vaak luid praat op het balkon. "Ik dacht altijd dat hij stond te bellen", legt hij uit. Meerdere buurtbewoners hebben al eerder geklaagd over het gedrag van de man.

Een verwarde man stond op dit balkon in Eindhoven met een mes te zwaaien (foto: Jan Peels)

Met een mes

Toen de man donderdag met een mes stond te zwaaien op zijn balkon, werd de politie gebeld. Hoewel hij hardop tegen zichzelf aan het praten was, weten de buren niet wat hij zei, omdat ze hem niet konden verstaan. Volgens Zoran, die in de buurt woont, liep de man telkens onrustig van het balkon naar binnen en dan weer terug naar buiten.

Politie uren bezig met man met mes op balkon van flat in Eindhoven (foto: SQ Vision).