Zorgpremies voor 2027 bekend: enorme stijging bij Tilburgs CZ

Zorgverzekeraar CZ heeft de zorgpremie voor 2027 bekendgemaakt. De premie van hun meest gekozen basisverzekering stijgt met ruim 17 euro naar 177,25 euro. Dat maakt de zorgverzekeraar uit Tilburg een van de duurste van het land.

De grote zorgverzekeraars van het land maakten op de laatste dag voor het verstrijken van de deadline hun premies voor 2027 bekend. Ook dit jaar is duidelijk dat het loont om zorgverzekeringen onderling te vergelijken.

CZ valt onder de CZ groep: een overkoepelende organisatie met meer zorgverzekeringen waaronder ook Nationale Nederlanden en OHRA. In totaal zijn er zo'n vier miljoen mensen verzekerd bij de van oorsprong Tilburgse verzekeraar.

Hoe komt het dat zorgpremies in 2027 stijgen?

CZ legt uit dat de hogere premie komt door stijgende zorgkosten, vergrijzing en de groeiende behandelmogelijkheden die er zijn.

Vorig jaar had de verzekeraar nog een meevaller uit het landelijke Zorgverzekeringsfonds, waardoor de premie van de meest gekozen basisverzekering nog gelijk kon blijven.

Zorgverzekeraars zetten 'eigen reserves' in

De verzekeraar zet 20 miljoen euro aan reserves in om de premiestijging te beperken. Achmea, het moederbedrijf van Zilveren Kruis, zet ongeveer 400 miljoen euro in om de premiestijging te beperken.

Dat bedrag komt ten goede aan klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO en De christelijke zorgverzekeraar. Ook Menzis zet 116 miljoen euro uit eigen reserves in om verhoging te beperken.

'Hoe zorgen we ervoor dat zorg betaalbaar en beschikbaar blijft?' Bestuursvoorzitter Joep de Groot (CZ) wijst erop dat er onvoldoende zorgpersoneel is om de groeiende vraag op te vangen. Hij pleit voor eerdere hulp aan mensen, ook buiten medische zorg. "We investeren miljarden in de zorg voor patiënten, terwijl we met eerdere ondersteuning soms kunnen voorkomen dat problemen groter worden en mensen zorg nodig hebben."

Hij wijst erop dat achter de premieverhoging een breder vraagstuk schuilt: "Hoe zorgen we er met elkaar voor dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op goede zorg die betaalbaar én beschikbaar is."

Voor wie wil overstappen op een andere zorgverzekeraar: dat kan tot uiterlijk 31 december 2026.