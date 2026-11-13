Directeur CZ legt uit waarom zorgpremie hard stijgt: 'Doordachte keuze'

De zorgpremie van de meest gekozen basisverzekering van CZ stijgt in 2027 met ruim 17 euro. Dat maakt de zorgverzekeraar uit Tilburg, een van de duurste van het land, vrijdag bekend. Directeur Joep de Groot beseft dat zo'n stijging pijn doet. Maar waarom vraagt CZ dan toch zoveel meer geld?

Romee van der Heijden & Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Waar de premie vorig jaar nog gelijk bleef, is dat in 2027 anders. De maandelijkse premie wordt 177,25 euro, een stijging van 17,26 euro. Zo zit het bij andere zorgverzekeraars: Zilveren Kruis stijgt met 5,70 euro naar 164,95 euro per maand.

Menzis stijgt met 9,50 euro naar 165,75 euro per maand.

VGZ stijgt met 17,50 euro naar 167,50 euro per maand. Met 177,25 euro per maand is de zorgverzekeraar uit Tilburg van deze vier het duurst.