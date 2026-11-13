Directeur CZ legt uit waarom zorgpremie hard stijgt: 'Doordachte keuze'
De zorgpremie van de meest gekozen basisverzekering van CZ stijgt in 2027 met ruim 17 euro. Dat maakt de zorgverzekeraar uit Tilburg, een van de duurste van het land, vrijdag bekend. Directeur Joep de Groot beseft dat zo'n stijging pijn doet. Maar waarom vraagt CZ dan toch zoveel meer geld?
Waar de premie vorig jaar nog gelijk bleef, is dat in 2027 anders. De maandelijkse premie wordt 177,25 euro, een stijging van 17,26 euro.
Zo zit het bij andere zorgverzekeraars:
- Zilveren Kruis stijgt met 5,70 euro naar 164,95 euro per maand.
- Menzis stijgt met 9,50 euro naar 165,75 euro per maand.
- VGZ stijgt met 17,50 euro naar 167,50 euro per maand.
Met 177,25 euro per maand is de zorgverzekeraar uit Tilburg van deze vier het duurst.
Wachtlijsten in de zorg
“Voor iedereen die 17 euro meer gaat betalen, is dat pijnlijk”, zegt De Groot. Toch noemt hij de stijging een doordachte keuze. “Wij zien wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Wij denken dat het verstandig is om extra te investeren, zodat onze klanten een betere toegang krijgen.”
Volgens De Groot blijven de zorgkosten om meerdere redenen stijgen: we worden ouder en er zijn meer zieken. Daarnaast kost nieuwe technologie geld. En mensen willen zorg waar ze goed terechtkunnen.
‘Betalen voor zorg waardevol’
Dat dit alles samen voor een hoger prijskaartje zorgt, vindt De Groot zuur. Maar tegelijk: “We moeten ons realiseren dat betalen voor zorg ongelooflijk waardevol is. Als er in Nederland iets gebeurt, kun je naar een ziekenhuis en hoef je je geen zorgen te maken over de kosten. Dat is echt een groot goed.”
CZ heeft na de aankondiging nog geen reacties van bezorgde klanten gekregen. De directeur verwacht wel dat de stijging leidt tot extra vragen en dat meer mensen overstappen.
Niet alleen op prijs
Wie een zorgverzekering kiest, geeft De Groot dit advies mee: “Kies niet alleen op prijs. Bedenk welke zorg jij komend jaar waarschijnlijk nodig hebt en maak de keuze waarvoor je dan verzekert.”
Tot uiterlijk 31 december 2026 kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar.