De Bruyne staat open voor stap naar PSV: dit moet er nog gebeuren

Kevin de Bruyne zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar PSV. Volgens de Helmondse transferjournalist Mounir Boualin heeft de Belgische topvoetballer keuze uit meerdere clubs, maar ligt zijn voorkeur bij een stap naar Eindhoven. Toch moet er nog een hoop gebeuren om de transfer daadwerkelijk te laten gebeuren.

Eerder deze week pakte meerdere journalisten al uit met het nieuws dat PSV de 128-voudig international van België over wil nemen van Napoli . Volgens de transferjournalist Mounir Boualin zou de ex-superster van Manchester City zelf ook een stap naar Eindhoven zien zitten.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt daaraan toe dat er zelfs al gesproken zou zijn tussen de partijen. Volgens Boualin heeft de 35-jarige meerdere opties om Napels deze winter te verlaten, maar geeft de middenvelder de voorkeur aan een club dichterbij huis.

Daarnaast zou hij ook gecharmeerd zijn van het spel van PSV. Toch betekent dat niet dat de komst van de Belg snel geregeld zal zijn. De Bruyne heeft nog een contract tot deze zomer in Italië, wat betekent dat Napoli een transfersom zal vragen voor de 35-jarige. Volgens Boualin zou dat gaan om meerdere miljoenen.

Ook vrouw zou graag terugkeren

De vrouw van Kevin de Bruyne, Michèle Lacroix, gaf in september al aan graag terug te keren naar België. Tegen magazine NINA zei ze het volgende: “We willen weer in Limburg wonen. Hoe sneller hoe beter. Kevin leidt een heel opgesloten bestaan in Napels. We kunnen samen ook niks doen als gezin in de stad." Het Belgische Limburg ligt 'slechts' op een uurtje rijden vanaf Eindhoven.

Boualin meldt ook dat er nog geen persoonlijk akkoord is met de Belg, maar dat het zomaar snel kan gaan in de komende periode.