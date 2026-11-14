Hoofdrol tijdens sinterklaasintocht in Grave is voor Gijs Naber

Na maanden van speculaties is het hoge woord eruit: Gijs Naber heeft de nieuwe hoofdrol tijdens de Sinterklaasintocht in Grave. Dat werd voor de oplettende kijkers duidelijk tijdens de landelijke intocht in Grave.

De nieuwe kindervriend wordt de opvolger van Stefan de Walle. Hij vertolkte de afgelopen vijftien jaar die rol. De Walle maakte in september bekend per direct zijn mijter en staf aan de wilgen te hangen. Volgens meerdere media was zijn vertrek niet zijn keuze. "Aan alle kleine en grote kinderen van Nederland zeg ik: het was me een eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar! Dag hoor!", liet hij weten in een persbericht van de NTR.

Nooit in Brabant geweest

Opvallend detail: in al die vijftien jaar zette De Walle als (hulp-)Sinterklaas nooit voet aan Brabantse wal. De laatste keer dat onze provincie het decor was van de landelijke intocht, was op 18 november 2000. De goedheiligman meerde toen aan in Woudrichem.

De afgelopen maanden circuleerden meerdere namen als nieuwe adviseur van de Sint. Zo werden onder anderen Gijs Naber, Ramsey Nasr, Daan Schuurmans, Erik van Muiswinkel en Kasper van Kooten genoemd. De acteurs hebben het nieuws zelf vrij direct ontkent.