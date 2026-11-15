Slachtoffer van aanrijding op spoor bij Eindhoven is Limburger (49)

De man die zaterdagnacht om het leven kwam na een aanrijding bij station Strijp S in Eindhoven is een 49-jarige man uit de Limburgse gemeente Leudal. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. De man die bij de aanrijding zwaargewond raakte, is een 37-jarige Belg.

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De aanrijding vond iets na halfeen 's nachts plaats. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk maar wil nog wel weten hoe de mannen op het spoor zijn terechtgekomen. Ook ProRail gaat uit van een ongeluk. "Er zijn geen camerabeelden van het incident", laat een woordvoerster zondagochtend weten. Agenten hebben volgens een politiewoordvoerder met een aantal getuigen gesproken. Zij zouden niet bij de slachtoffers horen.

Het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch werd na de aanrijding de rest van de nacht stilgelegd.

Noodlottig ongeval op spoor in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).