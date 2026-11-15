Slachtoffer van aanrijding op spoor bij Eindhoven is Limburger (49)
De man die zaterdagnacht om het leven kwam na een aanrijding bij station Strijp S in Eindhoven is een 49-jarige man uit de Limburgse gemeente Leudal. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. De man die bij de aanrijding zwaargewond raakte, is een 37-jarige Belg.
De aanrijding vond iets na halfeen 's nachts plaats. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk maar wil nog wel weten hoe de mannen op het spoor zijn terechtgekomen. Ook ProRail gaat uit van een ongeluk. "Er zijn geen camerabeelden van het incident", laat een woordvoerster zondagochtend weten.
Agenten hebben volgens een politiewoordvoerder met een aantal getuigen gesproken. Zij zouden niet bij de slachtoffers horen.
Het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch werd na de aanrijding de rest van de nacht stilgelegd.
Dit is al het derde ongeluk dat dit jaar is gebeurd bij station Eindhoven Strijp S. Ook op 6 april kwam hier een man om het leven. Het 21-jarige slachtoffer werd aangereden door een goederentrein. Ook hierbij ging het om een noodlottig ongeluk. Verder vond hier op 14 juli een aanrijding plaats. Die had grote gevolgen voor reizigers op de trajecten tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg.
Daarnaast veroorzaakte op 11 september een dronken PSV-fan commotie bij het station. Deze was aan de rand van het perron gaan zitten terwijl er een trein aankwam, maar hij kon op tijd weg komen.