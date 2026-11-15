Mysterieus trouwalbum alsnog terug bij eigenaar: bruidegom meldt zich

Even leek het mysterie rond een trouwalbum, dat Cathy van Wijnen uit Berlicum bij haar schoonvader op zolder vond, teleurstellend af te lopen. De bruid kwam boven water, maar wilde het fotoboek niet terug. De verrassing was dan ook groot toen bruidegom Arnold zich meldde dat hij het boek graag terug wilde. Zondag heeft Cathy het trouwalbum naar de rechtmatige eigenaar gebracht. "Eind goed, al goed", lacht ze.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het mysterie hield Cathy ruim drie jaar lang bezig, vanaf het moment dat ze een aantal fotoalbums vond in het huis van haar schoonvader in Den Bosch. Lange tijd lagen ze in een kast te verstoffen. Na het overlijden van haar schoonvader besloot de familie de albums door te spitten en deden ze een mysterieuze ontdekking. Er kwam ineens een donkerbruin leren fotoboek tevoorschijn, vol foto’s van een onbekende bruid en bruidegom. Cathy startte een zoektocht naar de rechtmatige eigenaar, omdat ze als fotografe weet hoe kostbaar foto's zijn. Ze stuurde een oproep naar de heemkundekring, zocht op social media en nam uiteindelijk contact op met Omroep Brabant. Met wat aanwijzingen die op de foto's te zien waren, werd er steeds meer duidelijk over het onbekende bruidspaar.

Het bruidspaar dat in het fotoalbum staat.