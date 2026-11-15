Mysterieus trouwalbum alsnog terug bij eigenaar: bruidegom meldt zich
Even leek het mysterie rond een trouwalbum, dat Cathy van Wijnen uit Berlicum bij haar schoonvader op zolder vond, teleurstellend af te lopen. De bruid kwam boven water, maar wilde het fotoboek niet terug. De verrassing was dan ook groot toen bruidegom Arnold zich meldde dat hij het boek graag terug wilde. Zondag heeft Cathy het trouwalbum naar de rechtmatige eigenaar gebracht. "Eind goed, al goed", lacht ze.
Het mysterie hield Cathy ruim drie jaar lang bezig, vanaf het moment dat ze een aantal fotoalbums vond in het huis van haar schoonvader in Den Bosch. Lange tijd lagen ze in een kast te verstoffen.
Na het overlijden van haar schoonvader besloot de familie de albums door te spitten en deden ze een mysterieuze ontdekking. Er kwam ineens een donkerbruin leren fotoboek tevoorschijn, vol foto’s van een onbekende bruid en bruidegom.
Cathy startte een zoektocht naar de rechtmatige eigenaar, omdat ze als fotografe weet hoe kostbaar foto's zijn. Ze stuurde een oproep naar de heemkundekring, zocht op social media en nam uiteindelijk contact op met Omroep Brabant. Met wat aanwijzingen die op de foto's te zien waren, werd er steeds meer duidelijk over het onbekende bruidspaar.
Bruid wil er niets van weten
Zo waren de molen en de binnenhaven van Heusden te zien op de foto's en bleek het trouwfeest te zijn gehouden bij partycentrum De Hut in Haarsteeg. Na een aantal tips spoorde onze redactie de bruid op, maar zij bleek het trouwalbum helemaal niet terug te willen. “Wij woonden destijds in Den Bosch. Maar toen ik weggegaan ben, heb ik alles achtergelaten, ook dat fotoboek", vertelde ze.
Achter het mysterieuze album bleek geen liefdesverhaal met een gelukkig einde schuil te gaan. Het stel is inmiddels al 25 jaar gescheiden. De bruid wilde er niets meer mee te maken hebben. “Dat hoofdstuk is al zo lang geleden afgesloten. Van mij mag het boek vernietigd worden.”
Bruidegom duikt op
Een domper voor Cathy, tot bruidegom Arnold zich afgelopen week ineens meldde. Hij woont inmiddels in Drunen en wilde het album in tegenstelling tot zijn ex-vrouw graag terug. Cathy zocht hem zondag op om het album terug te geven en het mysterie te ontrafelen.
"Hij bladerde heel blij door het boek en vond het grappig hoeveel moeite ik had gedaan, maar het blijft een raadsel hoe het boek bij mijn schoonvader op zolder terecht is gekomen", vertelt Cathy.
Het bruidspaar en de schoonvader van Cathy hebben namelijk niet in hetzelfde huis gewoond, maar wel in dezelfde wijk in Den Bosch. Hoe het album dan toch in het huis van haar schoonvader kon belanden, blijft gissen voor de fotografe. "Maar het is superleuk dat het uiteindelijk gelukt is. Eind goed, al goed", lacht ze.
Bruidegom Arnold laat aan Omroep Brabant weten blij te zijn dat het album terug is, maar wil verder niks kwijt over het jarenlange mysterie.