Brand verwoest dakdekkersbus in Rosmalen, mogelijk brandstichting

Aan het Luyckershofke in Rosmalen is zondagnacht een dakdekkersbus uitgebrand. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

Kort voor het uitbreken van de brand zou een knal zijn gehoord. Op camerabeelden in de buurt zouden op dat moment een of meerdere mensen te zien zijn. Of deze iets met de brand te maken hebben, wordt onderzocht.

Dakdekkersoorlog

De afgelopen jaren werd Den Bosch en omgeving meerdere keren opgeschrikt door een reeks brandstichtingen en explosies waarbij meerdere bedrijfsbussen van dakdekkers in vlammen opgingen. Ook vonden er verschillende explosies plaats bij huizen van dakdekkers. Er werd toen gesproken van een dakdekkersoorlog. Het draaide allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu, maar de afgelopen maanden leek de rust te zijn teruggekeerd. Of de brand van zondagnacht in Rosmalen hiermee toch verband houdt, zal door de politie worden onderzocht.