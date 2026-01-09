Rust terug in dakdekkerswereld Den Bosch: ‘Slechte zijn uitgespeeld’

Na een jaar vol aanslagen op huizen, auto’s en busjes van dakdekkers in Den Bosch is de rust terug. De zogenoemde dakdekkersoorlog lijkt ten einde, stellen dakdekkers en leveranciers. “De slechte dakdekkers zijn uitgespeeld”, zegt een ingewijde tegen Omroep Brabant. “En ze doen gewoon weer lekker normaal.” Het aantal dakdekkers in Den Bosch daalt inmiddels langzaam.

Het jaar 2024 stond in het teken van de dakdekkersoorlog in Den Bosch. In een half jaar tijd waren er zeker 22 brandstichtingen en explosies bij dakdekkers. Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In de zomer van 2025 waren er opnieuw een aantal aanslagen, maar de eerdere explosiegolf bleef uit. Waarom is de rust terug in de dakdekkerswereld?

Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat er sinds juli 2024 zeker 32 aanslagen waren op dakdekkers. De laatste was eind oktober 2025, ruim twee maanden geleden dus. Dakdekkers en leveranciers zeggen dat de rust terug is en dat heeft meerdere redenen. Toch zijn heel veel dakdekkers bang om iets erover te zeggen, ook niet anoniem. “Er is toch nog de angst om betrokken te worden in de geweldsexplosie", zegt een van hen.

De grootste oorzaak van de dakdekkersoorlog waren afgepakte adressen. Als een consument een offerte aanvraagt via een kluswebsite dan kunnen dakdekkers dat adres kopen om een offerte te maken. De dakdekkers konden daarbij zien welke concurrent nog meer een offerte ging maken. Kon, want dat systeem is volgens verschillende dakdekkers aangepast. “We kunnen dus niet meer zien welke concurrent we moeten uitschakelen”, zegt een dakdekker nuchter.

Den Bosch is dakdekkershoofdstad

Eind 2024 geleden telde Den Bosch 430 ingeschreven dakdekkers. Dat aantal was, ondanks de dakdekkersoorlog, met ruim honderd gestegen in een jaar tijd. Opvallend is dat er nu een daling zichtbaar is. Zeker twintig Bossche dakdekkers zijn gestopt. “De slechte dakdekkers zijn uitgespeeld”, zegt een dakdekker. “Dat komt vooral omdat consumenten kritischer kijken naar dakdekkers, zeker die uit Den Bosch.” Een ander erkent dat: “Klanten werden achterdochtig.” En daardoor zijn ook een aantal dakdekkers buiten de stad gaan zitten, vanwege het slechte imago van Bossche dakdekkers. “Veel zijn vertrokken uit Den Bosch vanwege de negativiteit”, zegt een medewerker van een groothandel.

Meer dakdekkers, veel geld Begin 2019 waren er 52 dakdekbedrijven actief in Den Bosch. Eind 2024 waren dat er dus 430. Dat is bijna drie keer zoveel als in Eindhoven en Tilburg. Overigens zijn er in Den Bosch rond de 1200 dakdekkers actief, zelfstandig en in loondienst. Zo zijn er ook 'specialisten in dakreparaties' die staan ingeschreven als klusbedrijf of aannemer. Beunhazen, dakdekkers die voor het snelle werk gaan kunnen heel veel geld verdienen. Een goede maand kan al snel 20.000 euro opleveren. Dat vertelde dakdekker Ali Katkay eerder aan Omroep Brabant. Hij omschrijft een deel van de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. “Je verdient met dit werk meer dan met een wietkwekerij”, zei hij. "Mensen met een kapot dak zijn in paniek, hebben hulp nodig en daar kun je heel veel geld voor vragen."