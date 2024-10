Man (19) opgepakt voor explosie bij bus van dakdekker

Een man van 19 jaar oud is zondagavond aangehouden, omdat hij mogelijk iets te maken heeft met het explosief dat die avond was afgegaan bij een bestelbus aan het Schaarhuispad in Den Bosch. De wagen is van een dakdekker. De Bosschenaar werd in de buurt opgepakt en is maandagmiddag weer vrijgelaten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij verdachte blijft.

De politie onderzoekt of de ontploffing in verband kan worden gebracht met een recente reeks van aanslagen bij huizen en busjes van mensen die in de Bossche dakdekkerswereld werken. Het is voor het eerst dat vanwege deze aanhoudende explosies iemand is gearresteerd. De politie laat verder weten dat er ook wordt gekeken naar andere verbanden of achtergronden. Zo kunnen de explosies ook te maken hebben met problemen in de relationele sfeer, zakelijke conflicten of het criminele circuit. De politie merkt hierbij op dat betrokkenen niet altijd het achterste van hun tong laten zien. “We zijn er zeker van dat sommige mensen meer weten over de reeks explosies, maar niet met ons willen praten of ons nog niet gesproken hebben", zo meldt de politie. "Juist die mensen willen we aanspreken en roepen we op om zich te melden. Die informatie kan ons helpen om antwoorden te krijgen over het hoe en waarom van de explosies." Bij de aanslag van zondagavond rond halfacht werd een flesje met brandbare vloeistof bij de bestelbus aangestoken. Het leidde tol een steekvlam en schade aan de voorzijde van het voertuig. De bus is niet in brand gevlogen. In deze video doet Ali zijn verhaal: