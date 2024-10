Dakdekkersoorlog: weer een explosie bij dakdekker in Den Bosch

Opnieuw is er een explosief afgegaan bij een dakdekker in Den Bosch. De bestelbus van een dakdekker raakte beschadigd door een explosief dat zondagavond afging bij zijn bus, zo laat de politie weten. De bus stond geparkeerd aan het Schaarhuispad.

De explosie klonk iets na half acht. Volgens de politie gaat het om zwaar vuurwerk dat bij de bus tot ontploffing is gebracht. Agenten zijn in gesprek met de eigenaar van de bestelbus en met omwonenden.

De schade lijkt mee te vallen, een deel van de bumper van de bus ligt eraf. De politie heeft de straat afgezet, een explosievenverkenner van de politie is ter plaatse. Omwonenden spreken van een harde knal die ze gehoord hebben. Forensische opsporing doet sporenonderzoek.

Zeventiende explosie

Dit is al de zeventiende explosie in vier maanden tijd in Den Bosch. Vier van die explosies vonden afgelopen week plaats. Volgens meerdere ingewijden woedt er in Den Bosch een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies.

Afgelopen nacht ging er ook al een explosief af bij een huis aan de Amsterdamstraat. Bij datzelfde huis ging op 10 oktober ook een explosief af.

De politie ziet ook dat de frequentie van het aantal explosies de laatste week toeneemt. "We proberen er een vinger achter te krijgen, maar het is een lastig verhaal. Mensen die iets willen zeggen, moeten zich melden. Dat kan ook anoniem."

Ze roept mensen op om eventuele camerabeelden van bijvoorbeeld deurbelcamera's met ze te delen. "Alle informatie die ons op het spoor van een verdachte kan zetten, is heel erg welkom", aldus de politie.

Dakdekker Ali deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant. Hij legt uit wat er speelt onder dakdekkers: