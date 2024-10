Opnieuw explosie in Den Bosch, week eerder ook al raak bij zelfde huis

Bij een huis aan de Amsterdamstraat in Den Bosch is zaterdagnacht rond drie uur een explosief ontploft. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Wel is er schade aan de voordeur en sprongen de ramen aan de voorkant van het huis.

De bewoner en de buren schrokken wakker van de harde knal. Agenten deden onderzoek en hebben diverse sporen bij het huis onderzocht en vastgelegd. Zestiende explosie in vier maanden tijd

Dit is al de zestiende explosie in vier maanden tijd in Den Bosch. Bij eerdere explosies waren dakdekkers steeds het doelwit.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Al eerder raak

In de nacht van vorige week woensdag op donderdag was er ook al een explosie aan de Amsterdamstraat. Toen werd de voordeur van hetzelfde huis vernield. Ook toen vielen er geen gewonden. LEES OOK: Nieuwe explosies in Den Bosch, lijkt verband met dakdekkersoorlog

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Volgens meerdere ingewijden woedt er in Den Bosch een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies. Zij zien ook dat de frequentie van het aantal explosies toeneemt. "We proberen er een vinger achter te krijgen maar het is een lastig verhaal. Mensen die iets willen zeggen, moeten zich melden. Dat kan ook anoniem." Dakdekker Ali deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant. Hij legt uit wat er speelt: