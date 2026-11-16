Man (26) beschiet katten met een kruisboog: zes maanden gevangenisstraf

De 26-jarige Yihui L. uit China heeft een gevangenisstraf van 181 dagen gekregen omdat hij met een kruisboog op meerdere katten heeft geschoten in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag beslist. De opgelegde straf is even lang als de tijd die L. in voorarrest heeft doorgebracht. De man komt daardoor op vrije voeten.

De beschietingen vonden tussen 9 november 2025 en 16 mei 2026 plaats. De katten Rudie, Knorretje, Flo en Ie raakten gewond. Kat Cosmo kreeg een pijl in zijn oog en dat overleefde het dier niet. Drie dagen na de dodelijke beschieting kon de politie L. aanhouden.

Tijdens de rechtszaak van twee weken geleden vertelde L. via een Chinese tolk dat hij de katten wilde wegjagen. L. zou last hebben van kattenpoep en hij zou een keer zijn gekrabd. Daarom kocht hij online een kruisboog en pijlen. Daar ging hij in het donker mee op pad. "Ik wilde niet gezien worden door anderen." Volgens de officier van justitie ging L. doelbewust te werk.

OM eiste negen maanden celstraf

L. bood zijn excuses aan de kattenbaasjes aan. Hij bekende zijn daden en hij zei dat hij straf verdiende. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van negen maanden.

De rechtbank ging daar maandag met een straf van 181 dagen, ongeveer zes maanden, niet helemaal in mee. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de man inziet welk leed hij heeft aangericht en dat hij "oprecht berouw" heeft getoond.

Ook woog de rechtbank mee dat L. verminderd toerekeningsvatbaar is en dat een psycholoog het gevaar voor herhaling als laag inschat.