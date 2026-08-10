Kattenschutter tegen baasjes: 'Ik denk aan de fouten die ik heb gemaakt'

Maandenlang hield de vraag wie er met een kruisboog op katten schoot delen van Eindhoven bezig. Inmiddels zit een 26-jarige man vast voor de beschietingen. Maandag verscheen hij voor de rechter. Klein, met een wit overhemd en een bril, luisterde L. via een tolk naar wat er over hem werd gezegd. Zelf sprak hij vooral zijn spijt uit. “Ik heb een harde les geleerd.”

L. is geboren in Shanghai en kwam voor zijn werk naar Eindhoven. Daar werkte hij voor een Chinees bedrijf. Maandag ging het in de rechtbank van Den Bosch nog niet inhoudelijk over de kattenbeschietingen. Tijdens de zitting zat L. rustig in de rechtszaal. Een tolk vertaalde alles voor hem in het Chinees. Toen hij zelf het woord kreeg, stond hij op. Hij vertelde dat hij veel heeft nagedacht over wat er is gebeurd. Vanuit de gevangenis schreef hij een brief aan de rechtbank. “Ik wil justitie en de rechtbank bedanken. Ik heb een harde les geleerd. Ik begrijp nu wat ik wel en niet mag doen.” Ook richtte hij zich tot de eigenaren van de katten. Hij zei de schade zo snel mogelijk te willen vergoeden: “Ik blijf in de gevangenis en denk aan de fouten die ik heb gemaakt.” Kat voor zijn vriendin

Zijn advocaat gaf maandag wat meer achtergrond bij wat aan de beschietingen vooraf zou zijn gegaan. L. zou in Eindhoven op zoek zijn geweest naar een kat voor zijn vriendin. Hij zette buiten geregeld eten en water neer voor een kat die daar rondliep.

Toen hij het dier op een keer probeerde te pakken, zou de kat hem flink in zijn arm hebben gegrepen. Daar zou L. erg van zijn geschrokken. Culturele verschillen

Volgens zijn advocaat speelt daarnaast mee dat in China anders tegen loslopende katten wordt aangekeken. Een huiskat zou daar volgens hem meestal binnen worden gehouden en duidelijk herkenbaar zijn als huisdier. Een kat die zonder eigenaar buiten rondloopt, kan daardoor eerder als zwerfkat worden gezien. De advocaat benadrukte meteen dat L. zich daar niet achter probeert te verschuilen. Hij wil volgens hem 'de volle verantwoordelijkheid' nemen voor wat hij heeft gedaan. Ook financieel wil L. volgens zijn advocaat verantwoordelijkheid nemen. Zijn familie in China zou bereid zijn hem te helpen bij het betalen van schadevergoedingen. Blijft in de gevangenis

Een verzoek om L. voorlopig vrij te laten kwam er maandag niet. Zelf zei hij daar weinig moeite mee te hebben. Hij blijft tot de inhoudelijke behandeling in de gevangenis. “Ik ben nu toch hier”, zei hij.

Deze kat werd eerder al beschoten met een kruisboogpijl (foto: Dierenziekenhuis Eindhoven).