Kattenschutter schoot na kattenkrab en poep: 9 maanden cel geëist

Een kattenkrab en kattenpoep waar hij in was gestapt. Dat waren voor de 26-jarige L. uit China de redenen om in Eindhoven met een kruisboog op katten te schieten. "Het waren puur smoesjes", gaf hij maandag toe in de rechtbank in Den Bosch. Een kat overleefde de beschietingen niet, vier andere raakten gewond. Het Openbaar Ministerie (OM) eist negen maanden gevangenisstraf.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

L. vertelde via een tolk, die zijn woorden uit het Chinees vertaalde, dat hij de katten wilde wegjagen. Daarvoor kocht hij online een kruisboog. Hij ging er bewust in het donker mee op pad. "Ik wilde niet gezien worden door anderen", zei hij. Hij wist dat zijn gedrag verkeerd en gevaarlijk was. Hij wist niet dat hij katten geraakt had

Tussen november 2025 en mei 2026 schoot L. op meerdere katten in Eindhoven. Volgens hem renden de dieren na ieder schot weg. "Ik dacht dat ik ze niet geraakt had." Hij zei pas later te hebben beseft hoe ernstig de gevolgen waren. Kat Cosmo overleefde de beschietingen niet. Flo, Rudie, Knorretje en Ie raakten gewond. Een kat werd in het oog getroffen, een andere liep ernstige verwondingen aan de darmen op. De schietpartijen zorgden voor veel onrust onder kattenbezitters in de wijk. Ben je geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Luister dan ook naar onze podcast.

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De officier van justitie vindt het schokkend dat een kattenkrab en kattenpoep voldoende aanleiding waren om naar een kruisboog te grijpen. Volgens de officier ging L. doelbewust te werk. Op camerabeelden is te zien dat hij achter een kat aanloopt. De officier stond stil bij het leed van de baasjes. Een kat aantreffen met een pijl in zijn oog is volgens hem een beeld "dat je als baasje nooit meer kwijtraakt". Opnieuw excuses

L. las een verklaring voor die hij in de gevangenis had geschreven. De tolk vertaalde zijn woorden. "Mijn gedrag heeft schade toegebracht aan katten, maar ook aan het gevoel van veiligheid in de wijk." Tijdens een eerdere zitting bood hij de eigenaren al zijn excuses aan. Dat deed hij maandag opnieuw. Ook vertelde hij dat hij de schade heeft vergoed. "Het is mijn eigen schuld. Ik verdien straf."

Deze kat werd eerder al beschoten met een kruisboogpijl (foto: Dierenziekenhuis Eindhoven).

Terug naar China

De man zit inmiddels ongeveer een halfjaar vast. Het OM eist negen maanden cel. Als de rechter die straf oplegt, wordt zijn voorarrest daarvan afgetrokken. Hij zou dan nog ongeveer drie maanden moeten zitten. Zijn advocaat vindt dat niet nodig. Volgens de verdediging is een gevangenisstraf die niet langer duurt dan de tijd die L. al in voorarrest heeft doorgebracht voldoende. Daarmee zou hij niet langer in de gevangenis hoeven te blijven. Na zijn vrijlating wil L. zo snel mogelijk terug naar China.