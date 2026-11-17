PSV heeft zich officieel gemeld bij Napoli voor Kevin De Bruyne. Volgens de Brabantse transferjournalist Mounir Boualin hebben de Eindhovenaren zelfs een bod neergelegd bij de club. De 35-jarige Belg wil zelf graag naar PSV.

"Het spel is officieel op de wagen!" Met deze woorden pakt de transferjournalist uit Helmond dinsdagochtend uit. Kevin De Bruyne wil vertrekken bij Napoli en ziet PSV als ideale bestemming.

Ook de Eindhovenaren hebben wel oren naar de diensten van de 35-jarige vedette. De Belg heeft alleen nog een contract tot het einde van het seizoen in Italië en dus moet PSV een transfersom betalen wil het De Bruyne deze winter al naar Eindhoven halen.

En daar is Earnest Stewart druk mee bezig. Volgens Boualin zou PSV een openingsbod van enkele miljoenen hebben uitgebracht. De Telegraaf voegt daaraantoe dat het om 2 miljoen euro zou gaan. De verwachting is dat Napoli daar niet direct akkoord mee zal gaan.

Dichtbij huis

Jarenlang maakte de Belg furore in de Premier League bij Manchester City. Na 125 interlands wil hij met zijn gezin weer in België gaan wonen. Zodoende kwam PSV in beeld als mogelijke nieuwe club. Eindhoven ligt minder dan een uur rijden van de woning van De Bruyne in het Belgische Limburg.

PSV probeert vroeg haar slag te slaan, om zo andere clubs voor te zijn. De transfermarkt opent officieel pas weer open op 4 januari. Voor die tijd zullen we De Bruyne sowieso nog niet in een PSV-shirt op het veld zien, mocht de transfer doorgaan.