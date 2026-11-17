Een kapotte vrachtauto zorgde dinsdagochtend voor een afgesloten afrit op de A50 bij Ravenstein, maar daar trokken tientallen automobilisten zich niks van aan. Ze reden gewoon door, tot grote frustratie van weginspecteur Tobias Jansen.

Op de afrit stond een kapotte vrachtwagen. "We hadden dat stuk weg laten afsluiten door onze aannemer", vertelt weginspecteur Tobias Jansen van Rijkswaterstaat. "De hele afrit was afgezet met kegels en een schrikhek. Vrij duidelijk, toch?"

Geen boetes uitgedeeld

Schijnbaar toch niet. Tientallen automobilisten trokken zich niks van de afsluiting aan en gingen er gewoon langs, tot grote irritatie van de weginspecteur. "Zouden al die mensen zijn vergeten wat de betekenis van het bord is? Wij sluiten niet voor niks een afrit af!"

In totaal ging het om ongeveer 45 bestuurders die toch op de afrit stonden. Ook vóór de afrit, op de vluchtstrook waar ook al pionnen stonden, gingen auto's staan. Niemand heeft een boete gekregen. "Die bevoegdheid hebben we helaas niet", zegt Jansen. De automobilisten moesten een uur wachten tot Rijkswaterstaat klaar was.

Doorrijden is gevaarlijk

Het gebeurt vaker dat automobilisten een wegafsluiting negeren. Maar dat is gevaarlijk, stelt Jansen. "We sluiten de afrit af om veilig te kunnen werken. In dit geval stond de vrachtwagen voor een deel op de rijstrook. De berger heeft ruimte nodig."

Jansen snapt dat omrijden vervelend is. "Het is een behoorlijk stuk om, dat weet ik echt. Maar het gaat om veiligheid. Mensen rijden nu gewoon door de kegels heen."