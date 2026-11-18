Hub van Haandel uit Bakel is niet blij met de plannen van de gemeente om zijn straat opnieuw in te richten. Het is de bedoeling dat zijn buurt groener wordt, waarbij een aantal grote monumentale bomen beter wordt beschermd. Maar Hub is niet blij met de manier waarop de gemeente dat doet. Zijn stoep verdwijnt nu helemaal. Ook op andere plekken in de buurt maken stoepen plaats voor groen.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vlak voor het huis van Hub en zijn buren aan de Julianastraat komt een groenstrook. “Als ik straks naar mijn buren wil, moet ik twee keer de straat oversteken als ik over de stoep wil gaan. Of ik moet, over straat, om de geparkeerde auto’s heenlopen.” Hub maakt zich zorgen over de ouderen die bij hem in de buurt wonen. “Die moeten dan met hun rollator oversteken of over straat lopen.” Het verhaal van Hub uit Bakel doet denken aan een verhaal uit Heesch. Ook daar wilde de gemeente een groenere buurt. Maar bewoners van de Molenstraat werden daar geconfronteerd met een hindernissenparcours. Doordat het trottoir werd onderbroken door stukjes groenstrook, moesten mensen zigzaggend door de straat. De groene stoepen zijn daar weer weggehaald. Ook in Bakel gaan stoepen verdwijnen. Niet alleen voor de deur van Hub maakt het trottoir plaats voor een groenstrook. Op de hoek van de Julianastraat staat een grote monumentale boom met flinke wortels. Om de boom meer ruimte te geven, verdwijnt ook daar het trottoir, maar het is wel bij een kruispunt. “Je kunt niet meer even de hoek om lopen”, zegt Hub. “Je moet vier keer oversteken.”

Er worden nieuwe bomen voor terug geplant. Maar dat zijn bezemstelen."

Buurtbewoner Patrick van Happen woont in de Willemstraat. Ook daar verdwijnen stukken trottoir. In totaal komen tien van de honderd woningen in de buurt zonder stoep te zitten. Patrick maakt zich niet alleen boos over het verdwijnen van de trottoirs. Maar ook om de kap van bomen in zijn straat. “Er worden nieuwe bomen voor terug geplant. Maar dat zijn bezemstelen. Die worden over vijftig jaar pas bomen.” Volgens de gemeente Gemert-Bakel is de herinrichting van de Oranjebuurt nodig. De riolering en de stoepen waren in slechte staat door de wortels van de bomen. De plannen zijn met de bewoners besproken op twee informatieavonden in 2023. Volgens de gemeente is hun input verwerkt in de plannen. Hub en Patrick vinden dat er te weinig naar ze is geluisterd. Volgens de gemeente zijn veel bewoners juist blij met de plannen.

"Extra oversteekbewegingen niet onveilig."