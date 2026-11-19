De regen komt deze week met bakken uit de lucht. Toch luidt Brabant Water de noodklok over een dreigend tekort aan drinkwater, vooral in het westen van de provincie. “Het is code donkerrood”, stelt sectordirecteur Jasper Verberk van het drinkwaterbedrijf. Volgens Brabant Water is het noodzakelijk dat er nieuwe bronnen bijkomen om de regio ook in de toekomst van voldoende drinkwater te kunnen voorzien.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Voor het groeiende aantal inwoners en bedrijven hebben we te weinig capaciteit om aan de toenemende vraag te voldoen”, verduidelijkt de sectordirecteur. Ook uit een eerder verschenen rapport van de Zuidelijke Rekenkamer blijkt dat West-Brabant er duidelijk slechter voor staat dan de rest van de provincie. In Wouw wordt inmiddels volop gewerkt aan de bouw van een nieuw waterproductiebedrijf. Maar om de capaciteit verder te vergroten, zet Brabant Water ook in op een nieuwe drinkwaterwinning bij Kruisland en een 'zeewaterfabriek' aan de Oesterdam. De voorbereidingen voor beide projecten zijn in volle gang. Toch zijn er volgens sectordirecteur Verberk nog een aantal uitdagingen die moeten worden overwonnen.

Voor de nieuwe waterwinning in Kruisland moet de provincie nog toestemming geven. Daarover wordt naar verwachting dit jaar een voorlopig besluit genomen. Daarna krijgen boeren, omwonenden en andere belanghebbenden zes weken de tijd om hun zienswijze in te dienen. Jasper Verberk: “We hopen in de loop van volgend jaar groen licht te krijgen om in Kruisland de eerste installaties te gaan realiseren. Uiteindelijk is dat in het belang van ons allemaal.”

De boorplaats in Kruisland (foto: Erik Peeters).

Landbouw in de knel door waterwinning?

Vooral boeren in de omgeving kijken met argusogen naar de komst van een nieuwe drinkwaterbron in het buitengebied. Ze erkennen weliswaar de noodzaak, maar vrezen tegelijkertijd dat het oppompen van grondwater ervoor zorgt dat het grondwaterpeil daalt. Vooral tijdens droge periodes kan dat volgens de agrariërs problemen opleveren bij het beregenen van hun akkers.

Volgens sectordirecteur Verberk is die zorg onterecht. “We hebben dit uitgebreid onderzocht. Het water dat wij oppompen, halen we uit hele diepe aardlagen. Er is geen directe interactie tussen het drinkwater en het oppervlakkige water dat boeren gebruiken voor hun akkers. Beide lagen worden gescheiden door een dikke kleilaag.” Voor de langere termijn ontwikkelt het drinkwaterbedrijf een 'zeewaterfabriek' bij de Bergse Diepsluis, aan de Oesterdam bij het Zeeuwse Tholen. Hier wordt straks zeewater uit de Oosterschelde omgezet in drinkwater. Brabant Water verwacht in 2027 te kunnen starten met een proef met deze manier van drinkwaterwinning. Het is de bedoeling dat er vanaf 2035 op grote schaal drinkwater uit de Oosterschelde wordt geproduceerd.

Nieuwbouw waterproductiebedrijf bij Wouw (foto: Erik Peeters).

Bij het ontziltingsproces wordt zout water onder hoge druk door speciale filters geperst. De krachtige pompen die hiervoor nodig zijn, verbruiken veel elektriciteit. “We hebben te maken met energieschaarste, dat is algemeen bekend. Gelukkig duurt het nog wel enige jaren voordat de zeewaterfabriek in gebruik kan worden genomen. Daarom zijn we nu al met allerlei partijen in gesprek om ervoor te zorgen dat we tegen die tijd ook daadwerkelijk stroom kunnen krijgen”, legt Jasper Verberk uit. Volgens de sectordirecteur staat Brabant Water bij de zeewaterfabriek ook voor een technologische uitdaging. Zo moet bijvoorbeeld nog verder worden onderzocht hoe het zit met algengroei en wat de gevolgen zijn van het resterende zoute water voor de natuur.

"Water besparen is uiteindelijk makkelijker en goedkoper."