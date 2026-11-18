Als studente Software Engineering zit Vera Wandel (21) uren achter de computer. Het ‘puzzelen achter het beeldscherm’ is een totaal andere wereld dan haar topsportcarrière. De judoka uit Geertruidenberg stond bekend als een supertalent en laat tijdens haar eerste jaar bij de senioren zien dat het gat met de wereldtop klein is. Dat bleek ook afgelopen weekend bij een groot toernooi in Zagreb.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De liefde voor judo ontstond op 6-jarige leeftijd. Haar vader deed aan judo, maar ze trok haar judopak aan omdat klasgenoten enthousiaste verhalen vertelden. Ze bleek erg talentvol en werd in de loop der jaren wereld- en Europees kampioen bij de jeugd en won goud bij het Europese Jeugd Olympisch Festival. Wandel maakte dit seizoen de overstap naar de senioren. Afgelopen weekend mocht ze meedoen aan een Grand Prix in Zagreb, waar ze zevende werd. Bij een eerdere GP in Oostenrijk eindigde ze zelfs als vijfde. “Ik ben best tevreden. Dit toernooi had ik ook zomaar voor de medailles kunnen gaan, de verschillen zijn niet groot.”

"In de jeugd geen druk, nu nog niet."

Veel topsporters ervaren druk en de een kan daar beter mee omgaan dan de ander. Wandel voelt nooit druk. “In de jeugd niet en nu nog steeds niet. Er zijn geen verwachtingen van de trainersstaf en verwachtingen leg ik mezelf ook niet op", legt ze uit. Ze gaat iedere wedstrijd open in en wil haar eigen judo laten zien: "Natuurlijk wil ik winnen, maar in judo is het altijd onvoorspelbaar. Dat maakt het mooi.”

Wandel is bijna iedere dag met de sport bezig, veelal op Sportcentrum Papendal. Ook traint ze één keer per week bij Judoclub Berlicum onder leiding van trainer Jo Gevers. “Jo ging vroeger overal met me mee naar toernooien. Nog steeds kom ik er graag.” Haar hoofddoel zijn de Olympische Spelen, mogelijk al in 2028 in Los Angeles. In tegenstelling tot op andere grote toernooien is er dan maar één ticket per gewichtsklasse per land. In de categorie tot 48 kilo is Amber Gersjes uit Tilburg haar concurrent. “De Spelen zijn mijn doel, maar daarvoor moet ik punten gaan pakken voor de ranking. Als ik het komend jaar heel goed doe, dan is de kans er zeker. Maar met judo kan er van alles gebeuren.”

"Wat moet ik anders doen na een training?"

Judo krijgt de meeste aandacht in haar leven, maar daarnaast hoopt ze dit schooljaar haar studie Software Engineering af te ronden. Het lijken twee totaal verschillende werelden, maar Wandel kan van allebei genieten. “Mijn opleiding kwam toevallig op mijn pad toen ik naar een opleidingenmarkt op school ging. Ik weet niet waar de interesse vandaan kwam, maar tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van mijn keuze”, zegt ze. Na haar opleiding gaat ze op zoek naar een parttime baan die ze gaat combineren met judo. “Je kunt er veel kanten mee op, van websites bouwen, apps maken of op het gebied van webapplicaties. Ik vind de diversiteit leuk en tja, wat moet ik anders doen als ik klaar ben na een training?”