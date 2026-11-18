Bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum in Budel kunnen binnenkort weer de bus pakken. Bijna vier jaar geleden schrapte busvervoerder Hermes de halte voor de poort van het azc vanwege overlast. Vanaf begin volgend jaar gaat er een speciale pendelbus rijden van en naar de opvanglocatie. De bus rijdt alleen voor bewoners en medewerkers.

Minder overlastgevende asielzoekers Ook wordt gekeken of de beveiliging op het NS-station in Maarheeze afgeschaald kan worden. Niet alle beveiligers zullen direct verdwijnen, maar het is de bedoeling dat er per dag minder beveiligers op het perron zijn. Die controleren nu nog van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat of treinreizigers een geldig vervoersbewijs hebben.

Bedreigingen, spugen en zwartrijden. De buschauffeurs op de lijn waren er drie jaar geleden helemaal klaar mee. Hermes besloot de halte voortaan voorbij te rijden en dreigde begin dit jaar nog daar nooit meer te stoppen zolang het azc er zit. Na vele gesprekken tussen de provincie, busvervoerder Hermes en de gemeente Cranendonck, is er toch een oplossing gevonden. Er gaat een pendelbus rijden tussen het azc, station Maarheeze en een aantal dorpskernen in de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt. Welke kernen dat precies zijn, moet nog worden bepaald.

De burgemeester heeft de maatregelen versoepeld na overleg met politie en justitie. "Uit deze beoordeling is gebleken dat de overlast afkomstig van de COA-locatie de afgelopen periode is afgenomen. Daarnaast is de verwachting dat de overlast verder zal verminderen als gevolg van de afgesproken afbouw van het aantal bewoners binnen de Centrale Ontvangstlocatie (COL)", staat in een brief van de burgemeester.

Maatregelen kunnen weer worden opgeschaald

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft het aantal azc-bewoners in de ontvangstlocatie, de plek waar asielzoekers terechtkomen als ze zich in ons land aangemeld hebben, begin dit jaar teruggebracht van 950 naar 700 asielzoekers. Dat aantal moet eind dit jaar nog verder naar beneden.

De burgemeester van Cranendonck laat weten dat "de veiligheid en leefbaarheid blijvend worden gemonitord": "Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen maatregelen opnieuw worden ingevoerd of uitgebreid."

Defensie wil terug naar Budel

Er zitten in totaal 1500 asielzoekers in het azc in Budel. Volgens afspraken tussen de gemeente en het COA wordt dat aantal vóór eind december 2027 teruggebracht naar 960 opvangplekken.

Defensie wil het kazerneterrein vanaf 2028 terug. Een deel van dat terrein wordt nu gehuurd door het COA voor het asielzoekerscentrum. Maar de terugkeer van defensie op het terrein, wil niet zeggen dat het asielzoekerscentrum ook direct verdwijnt. Er wordt gekeken naar een overgangsfase.