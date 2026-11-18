Paranormale sessie bij kindergraven: Waalwijkse vrijgesproken
De rechtbank heeft Manon G. (42) uit Waalwijk en drie andere vrouwen woensdag vrijgesproken van grafschennis op begraafplaats Rusthof in Leusden in de provincie Utrecht. In 2021 voerden de vrouwen paranormale sessies uit op kindergraven. Volgens de rechtbank van Utrecht werden tijdens de bijeenkomst geen vernielingen aangericht en kan niet worden bewezen dat de vrouwen de nabestaanden bewust hebben willen kwetsen.
De vrouwen bezochten vijf jaar geleden de Utrechtse begraafplaats om daar naar eigen zeggen contact te leggen met overleden kinderen door middel van een zogeheten 'seance'. Van de sessies maakten zij video's, die werden ontdekt toen de vader van een van de overleden kinderen een achtergelaten camera vond op de begraafplaats.
Na de vondst deden nabestaanden aangiften en zaten zij jarenlang met vragen over wat er precies met de graven van hun kinderen is gebeurd.
Wel of geen sprake van grafschennis
De rechtbank begrijpt dat de acties van de vrouwen veel emoties hebben losgemaakt, vooral bij ouders van overleden kinderen, maar geeft aan dat het hun taak is om antwoord te geven op de vraag of paranormale sessies een vorm van grafschennis zijn.
Volgens de rechtbank is dat niet bewezen. De vrouwen hebben namelijk geen schade aangericht, wilden de graven niet schenden en namen ook niet bewust het risico dat zij nabestaanden zouden kwetsen.
Zo hadden de vrouwen vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de directeur van de begraafplaats om op bezoek te komen, uitgelegd wat ze wilden doen en met welk doel. Volgens de rechtbank hadden de directeur en een medewerker van de begraafplaats, die tijdens de sessies aanwezig was, daar kritischer naar moeten kijken. Zij stonden alleen niet terecht.
Zitting
Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, drie weken geleden, was slechts één van de vier vrouwen aanwezig. De anderen, onder wie Manon G., ontbraken vanwege gezondheidsklachten en psychische problemen die zij naar eigen zeggen hebben overgehouden van de zaak.
In een schriftelijke verklaring bood Manon G. haar excuses aan en betuigde zij spijt. Tegen de Waalwijkse eiste het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 180 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.
Bekijk hier beelden van de sessie die door de vrouwen zelf werden gemaakt: