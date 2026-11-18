De rechtbank heeft Manon G. (42) uit Waalwijk en drie andere vrouwen woensdag vrijgesproken van grafschennis op begraafplaats Rusthof in Leusden in de provincie Utrecht. In 2021 voerden de vrouwen paranormale sessies uit op kindergraven. Volgens de rechtbank van Utrecht werden tijdens de bijeenkomst geen vernielingen aangericht en kan niet worden bewezen dat de vrouwen de nabestaanden bewust hebben willen kwetsen.

De vrouwen bezochten vijf jaar geleden de Utrechtse begraafplaats om daar naar eigen zeggen contact te leggen met overleden kinderen door middel van een zogeheten 'seance'. Van de sessies maakten zij video's, die werden ontdekt toen de vader van een van de overleden kinderen een achtergelaten camera vond op de begraafplaats.

Na de vondst deden nabestaanden aangiften en zaten zij jarenlang met vragen over wat er precies met de graven van hun kinderen is gebeurd.

Wel of geen sprake van grafschennis

De rechtbank begrijpt dat de acties van de vrouwen veel emoties hebben losgemaakt, vooral bij ouders van overleden kinderen, maar geeft aan dat het hun taak is om antwoord te geven op de vraag of paranormale sessies een vorm van grafschennis zijn.