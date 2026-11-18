De gemeente Breda erkent aansprakelijk te zijn voor de enorme schade aan de woonwagen van Grad Damen. Eind oktober viel tijdens een storm een boom dwars door het dak van zijn woonwagen aan de Edisonstraat waarbij de kinderkamer van zijn twee dochtertjes werd verwoest. Woensdag kreeg Grad eindelijk goed nieuws: de gemeente gaat de schade vergoeden. "Ik ben helemaal blij. Wat een opluchting."

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De afgelopen weken waren een nachtmerrie voor Grad. Zijn woonwagen is zwaar beschadigd en hij verblijft noodgedwongen in een geleende caravan van zijn vader. Omdat zijn woonwagen niet verzekerd is, vreesde hij zelf voor de kosten te moeten opdraaien. "Ik ben helemaal mezelf niet geweest", vertelt Grad. "De eerste twee weken was ik zwaar in shock. Ik heb zelfs een paar dagen met griep op bed gelegen. Dat heb ik misschien al twintig jaar niet gehad. Mijn weerstand was helemaal weg."

"Ik hoop dat ze gewoon betalen wat nodig is."

Woensdag kreeg Grad via zijn advocaat een brief met het verlossende nieuws. Melior Verzekeringen erkent namens de gemeente Breda schriftelijk de aansprakelijkheid en is bereid de schade te vergoeden die redelijkerwijs aan het incident kan worden toegerekend. Ook de gemeente Breda bevestigt dat het college aansprakelijkheid erkent. "We vinden het heel vervelend voor meneer dat hij in deze situatie zit", laat een woordvoerder weten. Op verdere vragen wil de gemeente voorlopig niet ingaan, omdat de afhandeling van de schade nog loopt. "Super", reageert Grad. "Ik hoop gewoon dat ze betalen wat nodig is. Ik hoef er echt niet beter van te worden. Als het maar gemaakt wordt."

Hoeveel geld daarvoor nodig is, moet nog blijken. De woonwagen is volgens Grad zo'n tien centimeter verschoven en heeft enorme waterschade. "Als ik de stroom aanzet, krijg ik meteen kortsluiting. Mijn keuken is helemaal opgezwollen en in de badkamer zitten alle tegels los."

Grad Damen slaapt noodgedwongen in een caravan (foto's: Omroep Brabant).

Grad heeft verschillende mensen naar de schade laten kijken. Herstel is mogelijk, maar een nieuwe woonwagen plaatsen zou volgens sommigen goedkoper kunnen zijn. Grad denkt dat de kosten mogelijk in de tonnen lopen. Een deskundige moet de schade nog vaststellen. De verzekeraar vraagt om een onderbouwde begroting. Of de woonwagen wordt hersteld of vervangen, is nog onduidelijk. Ondertussen wordt gezocht naar vervangende woonruimte, maar Grad twijfelt daarover. Zijn vader wil de geleende caravan graag terug, maar Grad zou liever een tegemoetkoming in de stroomkosten krijgen om er voorlopig te kunnen blijven. "Het lijkt wel een gokkast", zegt hij over de energiemeter.

"Als die boom nader onderzoek nodig heeft, doe dat dan meteen."