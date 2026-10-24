Omgewaaide boom verwoest kinderkamer van woonwagen in Breda: 'Ben in shock'

Storm Austen die vrijdagavond over Nederland trok, zorgde aan de Edisonstraat in Breda voor een enorme ravage. Een boom viel dwars door het dak van de woonwagen van Grad Damen, een neef van de bekende volkszanger met dezelfde naam, die twee deuren verder op hetzelfde kamp woont. De boom verwoestte de kinderkamer.

Er was niemand thuis, maar Grad Damen staat zaterdagochtend nog te trillen op zijn benen. "Verschrikkelijk is het. Ik zit me nu sterk te houden als ik erover praat. Ik ben in shock."

Damen werd vrijdagavond gebeld dat er een boom op zijn huis was gevallen. "Die boom is gewoon dwars door mijn bovenverdieping gegaan, langs het stapelbedje van mijn twee dochtertjes. Gelukkig was er niemand thuis, anders waren ze misschien wel dood geweest."

Wie betaalt de schade?

De schade aan zijn woonwagen is enorm. De volgende klap is dat hij niet verzekerd is. "Toen ik vijftien jaar geleden hier ging wonen, wilde ik mijn wagen verzekeren. Bij de bank zeiden ze toen dat er 35 jaar geleden fraude was gepleegd op het kamp en dat ze daarom geen woonwagens mochten verzekeren. "Dan verzeker ik hem niet, zei ik toen", reageert Damen. Nu moet hij zelf voor de kosten opdraaien.

Ondanks de ellendige vrijdagavond heeft hij toch kunnen slapen, zegt hij. "Ik was zo in shock, dat ik geslapen heb als een roos", lacht hij. "Ik zei tegen de brandweer gisteravond ook: 'ik lach wel, maar ik jank van binnen."