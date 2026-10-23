Storm Austen richt schade aan in Brabant, veel bomen omgewaaid
Storm Austen trok vrijdag over de provincie. Dat zorgde voor harde windstoten. Het KNMI had voor Brabant code geel afgegeven. In dit liveblog hielden we je van alles op de hoogte.
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Boom hangt over vluchtstrook op A65 bij Tilburg
Een boom hangt vrijdagavond over de vluchtstrook van de A65 bij Tilburg. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben de vluchtstrook afgezet.
Automobilist heeft engeltje op zijn schouder
Een automobilist in Rijsbergen heeft vandaag veel geluk gehad. De auto reed net voorbij een boom aan de Pannenhoefsebaan toen er een grote tak door de wind afbrak en op straat viel.
Bekijk het filmpje hieronder.
Platen op dak van appartementencomplex schieten los
Op het dak van een appartementencomplex aan de Hoogstraat in Valkenswaard zijn vrijdagavond aluminium platen losgeschoten door de harde wind. De brandweer heeft de losse platen afgezaagd en de overige delen vastgeschroefd.
Meest krachtige wind trekt uit Brabant
"De meest krachtige wind trekt langzaam weg uit Brabant", vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. In het westen kan het wel wat harder waaien, maar windstoten van 75 kilometer per uur die eerder op de avond werden gemeten, zullen naar verwachting niet meer voorkomen. Het blijft wel de hele avond en nacht flink regenen in de provincie.
Gat in dak van woonboerderij door omgewaaide boom
Een boom is vanavond door de harde wind op een woonboerderij gevallen aan de Wisselstraat in Volkel. In het dak zit een groot gat. De boom heeft ook de serre aan achterkant van het huis geraakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
Kinderen nemen stormschade op in Oisterwijk
Een boom is vanavond met kluit en al omgewaaid op een grasveld aan de Apollolaan in Oisterwijk. Twee kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade in de straat op, maar die lijkt mee te vallen.
Tak belandt recht op voorruit van auto in Bavel
Een grote tak is vanavond door storm Austen afgebroken en op een auto beland, die geparkeerd stond aan de Wildraak in Bavel. De tak kwam recht op de voorruit terecht.
Grote tak valt op dak van huis in Oss
Een grote tak is vanavond door de storm op het dak van een huis aan de Hazenakkerstraat in Oss gevallen. De brandweer heeft de situatie bekeken, maar de bewoners moeten de tak zelf laten weghalen.
Onze verslaggever Jan Waalen op de gesloten kermis in Breda
Stormschade op de weg valt mee
De overlast van storm Austen op de wegen valt vrijdag mee, laat Rijkswaterstaat weten. De wegbeheerder ziet wel wat takken op de weg liggen, maar dat levert vooralsnog geen problemen op.
Ongelukken zorgen vrijdagmiddag wel voor forse vertragingen op de Brabantse snelwegen. Zo blijven de A58 en A16 bij knooppunt Galder tot zeker acht uur dicht door een geschaarde vrachtwagen. Lees hier meer.
Boom valt op vrachtwagen in Breda, chauffeur ongedeerd
Een boom is vanmiddag door de harde wind op een vrachtwagen gevallen aan de Backer en Ruebweg in Breda. De chauffeur raakte niet gewond.
Rijkswaterstaat: derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar
De vrijdagmiddagspits in Nederland verloopt drukker dan normaal. Rond 16.45 uur stond er volgens de ANWB 777 kilometer file.
Rijkswaterstaat spreekt van een "forse spits". Volgens een woordvoerster is het de derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat meldt dat de drukte te maken heeft met het slechte weer.
"Er zijn meerdere meldingen van takken op de weg, maar nog geen grote incidenten", aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat. Volgens RWS, dat in tegenstelling tot de ANWB alleen rijkswegen meetelt bij files, stond er rond het hoogtepunt om 16.00 uur 526 kilometer file.
Daarmee komt de file van vrijdag op plek drie in de drukste vrijdagmiddagspitsen van het jaar. Op 25 september stond er in Nederland 547 kilometer. Op 22 mei stond er het meeste file van dit jaar: 617 kilometer. Ook NS meldt vertraging door het slechte weer.
Grote tak afgebroken bij begraafplaats in Rijen
Een grote tak is vanmiddag door de storm afgebroken bij de ingang van de begraafplaats aan het Kerkpad in Rijen. Het pad was hierdoor versperd.
De brandweer heeft met een kettingzaag de tak in stukken gezaagd en het pad weer vrijgemaakt.
Kermissen in Breda en Bergen op Zoom gesloten om storm
De kermissen in Breda en Bergen op Zoom zijn vanmiddag per direct gesloten door het weer. Door de harde windstoten van storm Austen was het niet veilig genoeg om de kermissen open te houden.
De exploitanten vonden het in Bergen op Zoom niet verstandig om open te blijven en besloten zelf om per direct te sluiten door de harde wind.