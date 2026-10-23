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LIVEBLOG

Storm Austen richt schade aan in Brabant, veel bomen omgewaaid

Aangepast
Een boom is op het dak van een woning in Volkel gevallen door de storm (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
Een boom is op het dak van een woning in Volkel gevallen door de storm (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).

Storm Austen trok vrijdag over de provincie. Dat zorgde voor harde windstoten. Het KNMI had voor Brabant code geel afgegeven. In dit liveblog hielden we je van alles op de hoogte.

Profielfoto van Florence van der Molen Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Florence van der Molen & Evie Hendriks

Liveblog

22:58

Dit liveblog is afgesloten.

Dit liveblog is afgesloten.

21:32

Boom hangt over vluchtstrook op A65 bij Tilburg

Een boom hangt vrijdagavond over de vluchtstrook van de A65 bij Tilburg. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben de vluchtstrook afgezet.

Lees hier meer.

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21:16

Automobilist heeft engeltje op zijn schouder

Een automobilist in Rijsbergen heeft vandaag veel geluk gehad. De auto reed net voorbij een boom aan de Pannenhoefsebaan toen er een grote tak door de wind afbrak en op straat viel.

Bekijk het filmpje hieronder.

20:51

Platen op dak van appartementencomplex schieten los

Op het dak van een appartementencomplex aan de Hoogstraat in Valkenswaard zijn vrijdagavond aluminium platen losgeschoten door de harde wind. De brandweer heeft de losse platen afgezaagd en de overige delen vastgeschroefd.

Lees hier het hele verhaal.

De brandweer heeft de platen vastgeschroefd (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De brandweer heeft de platen vastgeschroefd (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
20:24

Meest krachtige wind trekt uit Brabant

"De meest krachtige wind trekt langzaam weg uit Brabant", vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. In het westen kan het wel wat harder waaien, maar windstoten van 75 kilometer per uur die eerder op de avond werden gemeten, zullen naar verwachting niet meer voorkomen. Het blijft wel de hele avond en nacht flink regenen in de provincie. 

20:04

Gat in dak van woonboerderij door omgewaaide boom

Een boom is vanavond door de harde wind op een woonboerderij gevallen aan de Wisselstraat in Volkel. In het dak zit een groot gat. De boom heeft ook de serre aan achterkant van het huis geraakt.  Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Lees hier meer.

  • Een boom is op het dak van een woning in Volkel gevallen door de storm (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
    Een boom is op het dak van een woning in Volkel gevallen door de storm (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
  • De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
  • Van de boom is weinig over (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
19:10

Kinderen nemen stormschade op in Oisterwijk

Een boom is vanavond met kluit en al omgewaaid op een grasveld aan de Apollolaan in Oisterwijk. Twee kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade in de straat op, maar die lijkt mee te vallen.

Lees hier het hele verhaal.

  • De kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
    De kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • De boom versperd een groot deel van de weg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • De hele kluit van de boom is losgekomen (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
18:58

Tak belandt recht op voorruit van auto in Bavel

Een grote tak is vanavond door storm Austen afgebroken en op een auto beland, die geparkeerd stond aan de Wildraak in Bavel. De tak kwam recht op de voorruit terecht.

Lees hier het hele verhaal.

De tak kwam dwars door de voorruit van de auto (foto: omstander).
De tak kwam dwars door de voorruit van de auto (foto: omstander).
18:42

Grote tak valt op dak van huis in Oss

Een grote tak is vanavond door de storm op het dak van een huis aan de Hazenakkerstraat in Oss gevallen. De brandweer heeft de situatie bekeken, maar de bewoners moeten de tak zelf laten weghalen.

Lees hier het hele verhaal.

  • De grote tak was op het dak van het huis gevallen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
    De grote tak was op het dak van het huis gevallen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
  • De bewoners moeten de tak zelf laten weghalen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
  • De brandweer ging niet over tot actie (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
18:23

Onze verslaggever Jan Waalen op de gesloten kermis in Breda

18:17

Stormschade op de weg valt mee

De overlast van storm Austen op de wegen valt vrijdag mee, laat Rijkswaterstaat weten. De wegbeheerder ziet wel wat takken op de weg liggen, maar dat levert vooralsnog geen problemen op.

Ongelukken zorgen vrijdagmiddag wel voor forse vertragingen op de Brabantse snelwegen. Zo blijven de A58 en A16 bij knooppunt Galder tot zeker acht uur dicht door een geschaarde vrachtwagen. Lees hier meer.

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17:56

Boom valt op vrachtwagen in Breda, chauffeur ongedeerd

Een boom is vanmiddag door de harde wind op een vrachtwagen gevallen aan de Backer en Ruebweg in Breda. De chauffeur raakte niet gewond.

Lees hier het hele verhaal.

De vrachtwagen stond voor het stoplicht (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen stond voor het stoplicht (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
17:52

Rijkswaterstaat: derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar

De vrijdagmiddagspits in Nederland verloopt drukker dan normaal. Rond 16.45 uur stond er volgens de ANWB 777 kilometer file.

Rijkswaterstaat spreekt van een "forse spits". Volgens een woordvoerster is het de derde drukste vrijdagmiddagspits dit jaar. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat meldt dat de drukte te maken heeft met het slechte weer.

"Er zijn meerdere meldingen van takken op de weg, maar nog geen grote incidenten", aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat. Volgens RWS, dat in tegenstelling tot de ANWB alleen rijkswegen meetelt bij files, stond er rond het hoogtepunt om 16.00 uur 526 kilometer file.

Daarmee komt de file van vrijdag op plek drie in de drukste vrijdagmiddagspitsen van het jaar. Op 25 september stond er in Nederland 547 kilometer. Op 22 mei stond er het meeste file van dit jaar: 617 kilometer. Ook NS meldt vertraging door het slechte weer. 

17:47

Grote tak afgebroken bij begraafplaats in Rijen

Een grote tak is vanmiddag door de storm afgebroken bij de ingang van de begraafplaats aan het Kerkpad in Rijen. Het pad was hierdoor versperd.
De brandweer heeft met een kettingzaag de tak in stukken gezaagd en het pad weer vrijgemaakt.

Lees hier meer.

De brandweer heeft het pad vrijgemaakt (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De brandweer heeft het pad vrijgemaakt (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
17:44

Kermissen in Breda en Bergen op Zoom gesloten om storm

De kermissen in Breda en Bergen op Zoom zijn vanmiddag per direct gesloten door het weer. Door de harde windstoten van storm Austen was het niet veilig genoeg om de kermissen open te houden.

De exploitanten vonden het in Bergen op Zoom niet verstandig om open te blijven en besloten zelf om per direct te sluiten door de harde wind.

Lees hier meer.

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