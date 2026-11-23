De kwestie of de veelbesproken gebedsgenezer Tom de Wal nu wel of geen evenementen mag organiseren in een voormalig partycentrum, houdt de gemoederen al jaren bezig in Dussen. Eerder dit jaar werd de vergunning van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van De Wal, ingetrokken. Volgens de organisatie was dit onterecht, maar daar denkt de rechter anders over.

Sanne Hoeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is bijna niet meer te volgen: mag de veelbesproken gebedsgenezer Tom de Wal nu wel of niet doorgaan met zijn activiteiten in een voormalig partycentrum in Dussen? Na bezwaren van buurtbewoners trok de gemeente Altena de vergunning van Frontrunners Ministries in januari 2026 in. De bijeenkomsten die De Wal organiseert, zouden niet binnen de horecabestemming passen. Daar was Frontrunners het niet mee eens: de organisatie stapte naar de rechter. Volgens Frontrunners passen de activiteiten wel binnen de horecabestemming. De organisatie zou hoofdzakelijk feestelijke bijeenkomsten houden, zo bleek tijdens de zitting in oktober 2026. "Wij vieren de overwinning van de Heer", legde operationeel directeur van Frontrunners, Stephan van der Wouden, toen uit. Volgens de gemeente passen de activiteiten van Frontrunners meer bij een maatschappelijke functie. Zo zou er niet op een bedrijfsmatige manier koffie en thee worden geschonken, maar meer zoals dat na een kerkdienst weleens gebeurt. Ondertussen mocht Frontrunners doorgaan

Nadat de vergunning van Frontrunners in januari werd ingetrokken, kon de organisatie een nieuwe vergunning aanvragen. In de tijd dat de gemeente zich over die vergunning boog, mocht Frontrunners doorgaan met de activiteiten. In juli 2026 kreeg de organisatie de nieuwe vergunning. Met die vergunning is het toegestane gebruik van het pand gewijzigd en mag Frontrunners legaal diensten en conferenties organiseren. De Wal kon dus, ondanks dat zijn vergunning eerder dit jaar werd ingetrokken, het hele jaar doorgaan met zijn activiteiten. Toch bleef de rechtszaak volgens Frontrunners relevant. De organisatie vindt dat ze nooit de kosten had hoeven maken voor een nieuwe vergunning. De vraag blijft bestaan of de gemeente de vergunning in januari terecht heeft ingetrokken.

Geen partycentrum

Volgens de rechtbank is het inderdaad een terechte vraag: passen de activiteiten die Frontrunners organiseert bij een horecabedrijf in de vorm van een partycentrum? De rechtbank is duidelijk: de bijeenkomsten passen daar niet bij. Volgens de rechtbank is de hoofdactiviteit van Frontrunners gericht op het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten en niet op het bedrijfsmatig verkopen van eten en drinken. Zoals de operationeel directeur van Frontrunners aangaf, kunnen de bijeenkomsten volgens de rechter best een feestelijk karakter hebben. Maar volgens de rechtbank heeft de gemeente terecht geoordeeld dat dit niet hetzelfde soort activiteiten zijn als die normaal gesproken in een partycentrum plaatsvinden. Ook het argument dat Frontrunners tijdens de rechtszaak aanvoerde, namelijk dat de organisatie ook zalen verhuurt aan andere partijen en dat daarbij dranken worden geschonken, verandert niets aan het oordeel van de rechter.

Omstreden diensten De genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert, zijn omstreden, omdat hij zegt dat hij mensen kan ‘genezen’ van ziektes als MS en kanker en mensen kan ‘bevrijden’ van ‘demonen’ als autisme en homoseksualiteit.

Toekomst

Buurtbewoners Helga Gardernier en Rob Suykens wonen schuin tegenover het pand van Frontrunners en proberen al jaren de plannen van de gebedsgenezer tegen te gaan. De uitspraak stemt hen positief. "Het is heel fijn om weer eens positief nieuws te horen. Dat sterkt je", zegt Helga blij. Maar wat betekent de uitspraak eigenlijk voor de toekomst van de activiteiten in het voormalige partycentrum? De bestemming van het pand is gewijzigd met de vergunning die de gemeente in juli 2026 heeft afgegeven. Frontrunners kan dus gewoon doorgaan. Er loopt nog wel een bezwaar van de buurtbewoners tegen het besluit van de gemeente om in juli 2026 opnieuw een vergunning te verlenen. In oktober boog een onafhankelijke bezwarencommissie zich daarover en half december komt daar meer duidelijkheid over. Helpend voor bezwaar?

Helga en Rob hopen dat het met hun bezwaar dezelfde kant op gaat als met de rechtszaak. "Dit ging om het woordje partycentrum. Ze hebben de vergunning gewijzigd naar zalencentrum. De definitie van zalencentrum is het bedrijfsmatig verhuren van zalen en vaak catering daarbij. Ook dat is gewoon niet passend", vindt Helga. Of deze uitspraak ook helpt bij hun bezwaar tegen de nieuwe vergunning, durft Helga niet te zeggen. "Ik weet niet of het helpend is, maar als de uitspraak anders was, had het denk ik wel nadelig kunnen zijn voor het bezwaar dat nu nog loopt." Voorlopig verandert er dus niets in Dussen. Frontrunners mag de activiteiten gewoon voortzetten dankzij de nieuwe vergunning. Half december staat er alweer een conferentie gepland in het pand aan de Oude Kerkstraat.

In de podcast Op Hoop van Zegen duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal. Luister hier: