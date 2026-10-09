Gebedsgenezer Tom de Wal vecht ingetrokken vergunning aan in de rechtszaal

De veelbesproken gebedsgenezer Tom de Wal organiseert met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries allerlei diensten in een voormalig partycentrum in Dussen. Dit doet hij al jaren, maar telkens komt weer dezelfde vraag om de hoek kijken: mag wat hij doet nou wel of niet in het partycentrum met horecabestemming? Deze vraag stond vrijdag ook centraal in de rechtbank in Breda. Voor Frontrunners is het duidelijk: “Wij houden hoofdzakelijk feestelijke bijeenkomsten.”

Sanne Hoeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat Frontrunners allemaal om een vergunning die de gemeente Altena in januari 2026 introk. Na bezwaren van buurtbewoners boog een onafhankelijke bezwarencommissie zich over de kwestie. Volgens de commissie passen de bijeenkomsten die De Wal organiseert in het partycentrum niet onder de horecabestemming. Ze adviseerde de gemeente om de vergunning in te trekken en dat advies volgde de gemeente op. Rechtszaak nodig?

Frontrunners is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De vergunning is volgens hen onterecht ingetrokken. Volgens de gemeente is een rechtszaak niet nodig, omdat ze uiteindelijk in juli alsnog een vergunning heeft verleend aan Frontrunners. Met die vergunning is het gebruik van het pand gewijzigd en mag Frontrunners legaal diensten en conferenties organiseren. Volgens het team van De Wal is de rechtszaak wel nodig: als de vergunning niet was ingetrokken, hadden zij niet onder ‘dwang’ en ‘protest’ een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. Voor die aanvraag hebben ze allerlei kosten gemaakt en dat was volgens hen niet nodig.

Feestelijke bijeenkomsten

Hoe dan ook: vrijdag was het zover. De rechter begon de zitting met de vraag of de rechtszaak wel nodig was, hoorde beide partijen aan en focuste zich vervolgens op de vraag: past wat Frontrunners doet wel of niet in een partycentrum met horecabestemming? De rechter denkt bij een partycentrum vooral aan een plek waar feestjes worden georganiseerd. Volgens Frontrunners is dat ook wat ze doen. “Wij houden hoofdzakelijk feestelijke bijeenkomsten.”

Omstreden diensten De genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert, zijn omstreden, omdat hij zegt dat hij mensen kan ‘genezen’ van ziektes als MS en kanker en mensen kan ‘bevrijden’ van ‘demonen’ als autisme en homoseksualiteit.

Wat ze dan vieren, vraagt de rechter zich af. “Wij vieren de overwinning van de Heer”, legt Stephan van der Wouden, operationeel directeur van Frontrunners, uit. De Wal is zelf niet aanwezig in de rechtszaal. “Bijna alle bijeenkomsten hebben livemuziek, dat is redelijk feestelijk.” Zalenverhuur

Volgens de gemeente wil de livemuziek die vaak wordt gespeeld tijdens de bijeenkomsten niet zeggen dat de bijeenkomsten onder horeca vallen. “Er wordt niet bedrijfsmatig koffie en thee geserveerd. Het past meer bij een maatschappelijke functie. Bij een kerkdienst wordt ook weleens een bandje uitgenodigd en na afloop koffie geserveerd, maar dat maakt het nog geen horecabedrijf.” De advocaat van Frontrunners zei dat zij ook zalen verhuren aan andere mensen. Dat is nieuw voor de gemeente. “Als dat het standpunt is, dan zou dat ook onderbouwd moeten worden met bijvoorbeeld een jaarrekening waar de inkomsten van zo’n verhuurtak uit blijken.” Volgens de gemeente kan het best dat Frontrunners af en toe een zaaltje verhuurt. “Maar dat er één keer een zaal wordt verhuurd, maakt niet dat het een partycentrum is als 99 procent van de activiteiten daar niet onder passen.” De rechter buigt zich de komende weken over de zaak. Negatieve energie

Buurtbewoners Helga Gardernier en Rob Suykens waren ook aanwezig in de rechtszaal. Zij wonen schuin tegenover het pand van Frontrunners en proberen al jaren om de plannen van de gebedsgenezer tegen te gaan. “Het kost ons veel energie en geeft veel negatieve energie”, vertelt Helga na afloop. Naast deze rechtszaak staat er binnenkort ook nog een zitting van de bezwarencommissie op de planning. Helga en Rob dienden een bezwaar in tegen de vergunning die de gemeente in juli aan Frontrunners verleende. Ook de bouwplannen van Frontrunners houden hen bezig. “Deze week kregen we van Frontrunners informatie over de plannen. We kunnen opmerkingen of vragen naar hen mailen of persoonlijk met hen in gesprek. Daar moeten we nog even over na gaan denken”, vertelt Helga. Eén ding is zeker: alle plannen van Frontrunners in Dussen houden hen de komende tijd nog wel even bezig. In december staat er weer een conferentie op de planning in het voormalige partycentrum in Dussen en zaterdag 10 oktober strijkt De Wal neer in Roosendaal voor een genezingsdienst.

In de podcast Op Hoop van Zegen duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal. Luister hier: