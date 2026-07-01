Omstreden gebedsgenezer De Wal krijgt groen licht om door te gaan in Dussen

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal mag doorgaan met het organiseren van diensten in zijn pand in Dussen. Dat maakt de gemeente Altena donderdag bekend via een raadsinformatiebrief, na maandenlange onduidelijkheid. Buurtbewoonster Helga Gardenier, die schuin tegenover het pand woont, reageert teleurgesteld: "Ik ben teleurgesteld. Wat gaat er nu gebeuren?"

Gebedsgenezer Tom de Wal houdt de gemoederen al jaren bezig in Dussen. Met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries wil hij zich vestigen in het voormalige partycentrum De Rietpluim aan de Oude Kerkstraat, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. In januari 2026 kreeg De Wal nog te horen dat hij geen diensten meer mocht organiseren in het voormalige partycentrum, omdat dit niet zou passen binnen de horecabestemming van het pand. Eind februari 2026 vroeg De Wal daarom een omgevingsvergunning aan voor het afwijken van het gebruik van het bestaande pand. Deze vergunning heeft de gemeente nu afgegeven. 'Geen belemmeringen'

De gemeente heeft voor dit besluit verschillende adviezen ingewonnen, onder andere op het gebied van milieu en verkeer. "Het besluit is genomen op basis van deze adviezen en de geldende wet- en regelgeving. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning", zo valt te lezen in de raadsinformatiebrief.

Omstreden diensten De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit. Eerder was De Wal niet welkom in Eindhoven en ook in Tilburg werd zijn genezingsdienst verboden. Nadat hij toch doorging met gebedsgenezingen op straat, werd hij zelfs gearresteerd. Later bleek dat de arrestatie onterecht was en werd de destijds tijdelijke burgemeester van Tilburg, Onno Hoes, op de vingers getikt door de rechter.

Naast de omgevingsvergunning is er ook een exploitatievergunning verleend. Met deze vergunning mag De Wal koffie en thee schenken tijdens zijn bijeenkomsten. In de brief staat verder dat Frontrunners door verlenging van beide vergunningen het pand mag gebruiken als zalencentrum. Er mag geen alcohol worden geschonken.

Teleurstelling bij buurtbewoners

Helga Gardenier woont samen met haar man Rob Suykens schuin tegenover het pand. Zij dienden samen met een groepje buurtbewoners de afgelopen jaren bezwaar op bezwaar in bij de gemeente. In januari 2026 waren ze blij dat de gemeente De Wal een halt toeriep, maar daar komt nu een einde aan. Donderdagochtend bereikte Helga het nieuws dat De Wal toch mag blijven. "Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er geen verwachtingen bij had, maar ik voel me wel teleurgesteld." Ze maakt zich vooral zorgen over wat er nu gaat gebeuren. "Ik voorzie zoveel overlast. Ik zal niet zeggen dat het hele dorp er last van heeft, maar wij aan de overkant wel." Helga doelt daarmee met name op verkeers- en geluidsoverlast. "Ze houden op dinsdagavonden altijd hun karakterschool. Afgelopen dinsdag zat ik in de achtertuin en dan dreun je bijna weg van de muziek." Bezwaar maken

Ze maakt zich zorgen. "Wat vooral door mijn hoofd gaat nu is: hoe vaak gaan ze nu dingen organiseren? Wanneer gaan ze het parkeerterrein (waar ze ook al een vergunning voor hebben, red.) aanleggen? Dan is ons uitzicht weg." Belanghebbenden kunnen in bezwaar gaan tegen het besluit van de gemeente. Helga weet nog niet of ze dat gaan doen. "Ik heb de informatie net doorgestuurd naar ons groepje met buurtbewoners. We moeten nog overleggen wat we nu gaan doen."

Tijdlijn plannen Tom de Wal in Dussen 2022: De Wal koopt het voormalige partycentrum De Rietpluim en wil het platgooien om er een groot religieus centrum te bouwen. Eind 2024: Na gesprekken met de gemeente bleek dat de vergunning voor de bouw van het nieuwe pand waarschijnlijk niet zou worden goedgekeurd. De Wal trekt daarop zelf zijn vergunningsaanvraag in. Ondertussen begint hij met het organiseren van diensten in het voormalige partycentrum. Maart 2025: De Wal dient een principeverzoek in voor een nieuw multifcuntioneel gebouw. Dit is een voorloper op een vergunningsaanvraag. Januari 2026: Na veelvuldige bezwaren van buurtbewoners en het advies van een onafhankelijke bezwarencommissie besluit de gemeente de exploitatievergunning van Frontrunners in te trekken. De activiteiten die De Wal organiseert zouden niet passen binnen de horecabestemming. Februari 2026: De Wal vraagt op de valreep een vergunningsaanvraag aan bij de gemeente, om af te kunnen wijken van de regels in het omgevingsplan zodat hij zijn activiteiten kan blijven organiseren in het oude partycentrum. Daarnaast vraagt hij een nieuwe exploitatievergunning aan. Juni 2026: De gemeente laat aan Omroep Brabant weten dat het principeverzoek voor het multifunctionele gebouw nog in behandeling is. Juli 2026: De gemeente Altena verleent de omgevingsvergunning die De Wal heeft aangevraagd voor het afwijken van het gebruik van het bestaande pand. Ook de aangevraagde exploitatievergunning wordt verleend.

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Luister hier:

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