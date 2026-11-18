Bij thuiswedstrijden van PSV moeten over een paar jaar 20.000 mensen extra hun weg zien te vinden naar het Philips Stadion. Dat krijgt namelijk een flinke opknapbeurt en forse uitbreiding. Het overgrote deel van de extra fans moet met het openbaar vervoer, en dan vooral de bus naar de wedstrijd komen.

Studio040 Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

PSV wil het Philips Stadion uitbreiden naar 55.000 zitplaatsen. Over hoe dat aantal mensen naar Eindhoven moet komen, hebben de gemeente Eindhoven en PSV meer bekend gemaakt. Meer dan de helft van de 20.000 toeschouwers moet met het openbaar vervoer naar het stadion komen, meldt Studio040. PSV-bussen

Vooral bussen moeten de nieuwe toeschouwers gaan vervoeren. Op dit moment komen slechts 1400 bezoekers per bus naar het stadion. In de toekomst moeten dat er 11.000 worden. Zij komen naar het stadion met een van de reguliere buslijnen of met PSV Direct, een speciale PSV-vervoersdienst. Dat betekent een flink hogere belasting voor de lijndiensten. En dat zorgt voor uitdagingen voor de provincie Brabant en de toekomstige busvervoerder in de regio Eindhoven. Die zullen flinke aanpassingen aan de dienstregeling moeten doen om die duizenden PSV-fans op tijd bij het Philips Stadion te krijgen.

Explosieve groei

Daarnaast moet ook de NS gaan inspelen op wedstrijddagen. Op dit moment komen ruim 4000 supporters met de trein naar PSV. Dat aantal verdubbelt ruim. En ook het aantal PSV-fans dat met de fiets de wedstrijd in Eindhoven bezoekt, moet flink stijgen van 7000 nu naar 12.500 als het vernieuwde stadion klaar is. Om ervoor te zorgen dat er niet zoals nu 1400, maar 2800 voetgangers op een wedstrijddag naar het stadion wandelen, moet de gemeente ook de nodige aanpassingen doen. Zo wordt ruimte gecreëerd door de weg Mathildelaan – Elisabethtunnel eenrichtingsverkeer te maken.

Een impressie van het verbouwde stadion (foto: PSV).







Daar tegenover staat dat het aantal supporters dat wedstrijden per auto bezoekt gelijk blijft met 20.300. Maar omdat er veel meer PSV-fans in het stadion kunnen straks, krimpt het aandeel automobilisten procentueel van bijna 60 procent nu naar 37 procent in de toekomst. Generatiekloof

Voor PSV is de uitbreiding van het stadion noodzakelijk om in de toekomst concurrerend te blijven. Daarbij dreigt een hele generatie supporters toegang tot het stadion te moeten missen. De gemiddelde leeftijd van supporters die nu op de wachtlijst staan is 28 terwijl de leeftijd van de gemiddelde seizoenkaarthouder 47 is. Op 15 december moet de gemeenteraad instemmen met de nieuwbouwplannen. Als dat gebeurt wil de topclub volgend jaar beginnen met de verbouwing van het Philips Stadion waar onder meer een extra ring op moet komen.