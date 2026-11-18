Bij een huis in de wijk Dierdonk in Helmond zijn dinsdagmiddag drie nepagenten op heterdaad aangehouden. Dat schrijft de politie Helmond woensdag op Instagram. De bewoner van het huis had na een eerste belletje direct de politie gebeld. Agenten verstopten zich in het huis en wisten hen daarom meteen op te pakken.

De bewoner van het huis vermoedde meteen dat er iets mis was en nam contact op met het meldcentrum van de politie, schrijft ze. Er zou een politieagent naar de man komen om een bankpas en waardevolle spullen op te halen, werd een bewoner vertelt.

Meteen aangehouden

Agenten zijn naar het huis gegaan en hebben zich verstopt. Een jongen kwam bij de bewoner aan de deur en gaf een code door die ze aan de telefoon hadden afgesproken. Ook zei hij dat hij van de politie was. De bewoner liet de jongen binnen, waarna hij meteen werd aangehouden.

Andere agenten zagen in de buurt van het huis een auto met nog twee andere verdachten erin. Zij zijn ook aangehouden.

1200 keer raak

Nepagenten vormen een steeds groter probleem in Brabant. Maandag werd bekend dat alleen al in de eerste helft van dit jaar werden 1256 incidenten gemeld, meer dan in heel 2025. En de criminelen worden steeds slimmer. Soms gebruiken ze zelfs de namen van echte wijkagenten om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen.