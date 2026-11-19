Het had woensdagavond een feestelijke première moeten worden van musical Evita in theater Carré in Amsterdam, maar het liep uit op een deceptie. Hoofdrolspeelster Vajèn van den Bosch uit Oijen had griep en de voorstelling werd op het allerlaatste moment afgelast. Wat doe jij als je ziek bent?

Voor de meeste mensen heeft een ziekmelding niet zo'n vergaande gevolgen als voor Vajèn van den Bosch. Maar wie kent niet de twijfel: blijf je thuis van je werk om je bacteriën niet onder collega's te verspreiden? Of ga je juist wél om hen niet met extra werk op te zadelen? Viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg legt uit dat er verschillende virussen rond gaan. "Corona neemt toe, er is een beetje griep en ook het rinovirus gaat rond", vertelt hij. Het RS-virus is juist nog weinig te zien, terwijl dat volgens hem vaak wel zo is in deze periode. Dat er nu meer mensen ziek zijn, is volgens de viroloog gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Maar wie zich niet lekker voelt, hoeft niet per se thuis te blijven. Dat hangt volgens Murk maar net af van de klachten, het werk en de plek waar je werkt. Wanneer thuisblijven?

Wie zo'n virus te pakken heeft, zit vast wel eens te twijfelen of die zich wel of niet moet ziekmelden bij de baas. Volgens Jean-Luc Murk is dan belangrijk hoe ziek iemand is. "Als je echt ziek bent en koorts hebt, blijf je natuurlijk thuis. Dat is voor jezelf niet goed om dan naar het werk te gaan. En je wil natuurlijk ook geen anderen besmetten."

Iemand die op afstand van anderen werkt in een goed geventileerde ruimte, kan volgens Murk best werken. "Een mondneuskapje dragen en goed de handen wassen, kan dan helpen." Zit iemand dicht op collega's in een slecht geventileerde ruimte, dan is thuisblijven verstandiger, zegt Murk. Ook bij milde klachten kunnen virussen dan snel worden doorgegeven.