Bij café 't Zuidje aan de Erasmusstraat in Den Bosch is woensdagnacht ingebroken. De melding van de inbraak kwam rond half vijf binnen.

Een raam naast de deur van het café is vernield. Het is niet bekend of de daders iets hebben meegenomen. De politie doet onderzoek naar de zaak.

In dezelfde nacht werd ook ingebroken bij café Rimas aan de Churchillaan in Den Bosch. Daarnaast zou er nog een inbraak hebben plaatsgevonden bij een kapperszaak. Of er een verband bestaat tussen de verschillende inbraken, is nog niet bekend.

Ramkraak

In de binnenstad van Den Bosch werd aan de Krullartstraat een ramkraak gepleegd bij juwelier Pieter Jacobs. Meerdere daders ramden de pui met een auto, braken het rolluik open en wisten binnen te komen bij de winkel. De schade is groot.