Marlon B. moet 23,5 jaar de cel in voor vermoorden en begraven van zijn ex
Marlon B. (45) uit Hoogeloon moet 23,5 jaar de cel in voor de moord op zijn ex-vriendin Silvana Heber (36). Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag geoordeeld. Volgens het hof heeft Marlon de moord zorgvuldig voorbereid door van tevoren een graf te graven en Silvana daar in te leggen. Het is deze donderdag precies vier jaar geleden dat de uitvaart van Silvana was.
Marlon B. werd in februari 2024 door de rechtbank veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en kreeg van het hof dezelfde straf, maar omdat het hoger beroep zo lang op zich liet wachten krijgt hij een half jaar 'korting'.
B. was in hoger beroep gegaan, omdat hij de straf van de rechtbank te hoog vond. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 26 jaar cel.
Het gerechtshof veegde het verweer van Marlon B. keihard van tafel. Die verklaarde tijdens de zitting dat hij niet van plan was om Silvana te vermoorden. Hij zou dat in een opwelling hebben gedaan toen de twee 's nachts in bed ruzie kregen. Het graf had hij op de woensdag voor de dood van Silvana in één keer gegraven, maar niet om haar in te leggen, vertelde hij.
Maar het hof ziet dat heel anders. B. kan dat graf niet in een keer hebben gegraven. Dertien volle kruiwagens zand kun je niet in negentien minuten wegscheppen, oordeelde het hof, dat ook ziet dat Marlon B. in totaal zeven keer op de plek van het graf in het buitengebied van Vessem is geweest.
Hof gelooft niets van verklaringen B.
Het hof gelooft helemaal niets van de verklaringen van B., omdat hij de afgelopen jaren steeds wisselend heeft verklaard. Na zijn arrestatie wist hij het nog precies, vertelde hij, maar later zei hij aan geheugenverlies te lijden. Precies de nacht van de moord was hij vergeten, maar net als de rechtbank noemt het hof dat ongeloofwaardig.
In hoger beroep gaf Marlon B. toe dat hij had gedaan alsof hij geheugenverlies had gehad en beloofde hij wel openheid van zaken te geven. Maar die nieuwe verklaringen vond het hof ook niet geloofwaardig. Volgens B. heeft hij Silvana laten stikken met een kussen, maar het hof ziet dat de doodsoorzaak wurging is en eventueel smoring met bijvoorbeeld een kussen.
Silvana zou verhuizen met haar dochters
En dat was niet in een opwelling, oordeelt het hof. B. heeft lang nagedacht over de moord op Silvana, die de volgende dag met haar jonge dochters naar een eigen huis zou verhuizen. De voorzitter noemde het moord en femicide dat Marlon B. zijn ex en haar dochters geen nieuw leven gunde. Hij heeft haar dood zorgvuldig gepland en had ook al een graf klaar om haar lichaam te verbergen, zo luidt het vonnis.
Het hof ziet geen stoornis bij Marlon B. en vindt hem volledig toerekeningsvatbaar. De oud-judokampioen en voormalig sportschoolhouder moet daarom jarenlang de cel in. Normaal staat voor moord 18 tot 22 jaar, maar voor de zorgvuldige planning van de moord en het graven van het graf vindt het hof 24 jaar cel op zijn plaats.
Daar gaat dus wel een half jaar af voor het overschrijden van de zogeheten ‘redelijke termijn’, die voorschrijft dat een hoger beroep binnen zestien maanden moet plaatsvinden. In het geval van Marlon B. was dat bijna een jaar langer.
In onze podcast hoor je alle details over de zaak Marlon B.:
Het hof oordeelt dat Marlon B. het plan om Silvana te vermoorden op de middag voor haar dood echt heeft gepland. Zij vertelde hem toen dat ze de volgende dag met haar dochters zou vertrekken naar een ander huis in Hoogeloon.
Het hof neemt het B. zeer kwalijk dat hij haar heeft vermoord, terwijl haar twee dochters en zijn twee zoontjes in huis lagen te slapen. B. had de auto op de avond voor de moord al verderop geparkeerd om zo de volgende ochtend buiten het zicht van de camera van de overbuurman achterom te rijden en het lichaam van Silvana in te laden.
Toen Marlon B. 's morgens terugkwam van het graf deed hij tegenover de kinderen alsof Silvana al was vertrokken. Hij dekte de tafel en ging met zijn zoons naar de voetbalclub. Ook probeerde hij sporen uit te wissen door kleren van Silvana en poetsdoeken in de wasmachine te stoppen en haar telefoon te verstoppen.
B. werd opgepakt, maar weigerde te vertellen wat hij had gedaan of waar Silvana was. Dankzij een oplettende getuige die haar hond uitliet in het buitengebied van Vessem werd het graf van Silvana na vier dagen ontdekt. In de tussentijd hadden honderden vrijwilligers en politiemensen al vele gebieden rond Hoogeloon tevergeefs uitgekamd.
Extra pijnlijk
De familie van Silvana liet in een reactie weten dat ze het jammer vinden dat Marlon B. niet de geëiste 26 jaar cel heeft gekregen. Voor hen was de uitspraak op deze dag nog extra pijnlijk, omdat Silvana vandaag precies vier jaar geleden werd begraven.
Bekijk hieronder Misdaad Uitgelegd over de zaak: