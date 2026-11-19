Marlon B. (45) uit Hoogeloon moet 23,5 jaar de cel in voor de moord op zijn ex-vriendin Silvana Heber (36). Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag geoordeeld. Volgens het hof heeft Marlon de moord zorgvuldig voorbereid door van tevoren een graf te graven en Silvana daar in te leggen. Het is deze donderdag precies vier jaar geleden dat de uitvaart van Silvana was.

Marlon B. werd in februari 2024 door de rechtbank veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en kreeg van het hof dezelfde straf, maar omdat het hoger beroep zo lang op zich liet wachten krijgt hij een half jaar 'korting'.

B. was in hoger beroep gegaan, omdat hij de straf van de rechtbank te hoog vond. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 26 jaar cel.

Het gerechtshof veegde het verweer van Marlon B. keihard van tafel. Die verklaarde tijdens de zitting dat hij niet van plan was om Silvana te vermoorden. Hij zou dat in een opwelling hebben gedaan toen de twee 's nachts in bed ruzie kregen. Het graf had hij op de woensdag voor de dood van Silvana in één keer gegraven, maar niet om haar in te leggen, vertelde hij.

Maar het hof ziet dat heel anders. B. kan dat graf niet in een keer hebben gegraven. Dertien volle kruiwagens zand kun je niet in negentien minuten wegscheppen, oordeelde het hof, dat ook ziet dat Marlon B. in totaal zeven keer op de plek van het graf in het buitengebied van Vessem is geweest.

Hof gelooft niets van verklaringen B.

Het hof gelooft helemaal niets van de verklaringen van B., omdat hij de afgelopen jaren steeds wisselend heeft verklaard. Na zijn arrestatie wist hij het nog precies, vertelde hij, maar later zei hij aan geheugenverlies te lijden. Precies de nacht van de moord was hij vergeten, maar net als de rechtbank noemt het hof dat ongeloofwaardig.

In hoger beroep gaf Marlon B. toe dat hij had gedaan alsof hij geheugenverlies had gehad en beloofde hij wel openheid van zaken te geven. Maar die nieuwe verklaringen vond het hof ook niet geloofwaardig. Volgens B. heeft hij Silvana laten stikken met een kussen, maar het hof ziet dat de doodsoorzaak wurging is en eventueel smoring met bijvoorbeeld een kussen.