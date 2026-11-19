Kan je een ongeboren kind beschermen tegen haar dakloze moeder die speed en flakka gebruikt? Dat is de grote vraag in een bijzondere zaak die speelt bij de rechtbank in Breda. Het OM dreigde de moeder te vervolgen voor poging tot doodslag. Maar die aanklacht is niet te bewijzen, zo blijkt nu.

Het verhaal begon in 2020 toen de verdachte, een vrouw uit Oosterhout, een vriend kreeg. "Een uiterst problematische relatie", vertelde haar advocaat tijdens de rechtszaak donderdag. "Hij gebruikte coke. Er was sprake van mishandeling en seks onder dwang. Hij beschouwde haar als zijn hoer." Het bleek een giftige relatie. Drie kinderen werden uit huis geplaatst. In het najaar van 2023 werd het stel uit huis gezet. Ze gingen zwerven en belandden bij de daklozenopvang in Bergen op Zoom. Met sinterklaas kreeg de vrouw GHB cadeau van een medebewoner. Dat viel verkeerd en een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp zagen ze dat ze zwanger was. Bij de politie kwamen meldingen dat ze coke rookte en speed gebruikte. Gevaarlijk als je zwanger bent. Daarom stapten haar begeleiders naar de jeugdbescherming. Die besloot dat moeder en ongeboren kind onder toezicht werden geplaatst. Gijzeling Maar de vrouw trok zich daar niks van aan. Ze verscheen niet meer op de verplichte afspraken en ze nam haar telefoon niet meer op. Met haar vriend verdween ze spoorloos uit de Bergse binnenstad, onder de radar. In het voorjaar van 2024 verstuurde ze hoogzwanger ineens paniekerige berichtjes naar familieleden. Dat ze "gered moest worden" en dat ze elke dag door haar vriend werd mishandeld. Ze verzond voicememo's waarin ze emotioneel vertelde hoe ze in een caravan was "gestopt". Snikkend fluisterde ze: "Hij is er nu niet, ik word gegijzeld." En: "Hij heeft me kapotgeslagen." De rechtbank liet die fragmentjes horen in de rechtszaal. Caravan De politie weet haar op te sporen, in Rijsbergen op een camping. In een smerige caravan, vol drugs. Verplegend personeel rook bij haar het misselijkmakend geurtje dat mensen met zich meedragen als ze flakka gebruiken. Ze gebruikte ook benzo's, kalmeringsmiddelen, en bier en moest om de twee uur een slokje nemen van de GHB, vertelde ze. Haar vriend werd ook gearresteerd en ontkende de gijzeling. "Ik ben hartstikke zuinig op haar en mijn kind", verklaarde hij. Moeder en kind verdwenen achter de tralies van het penitentiair ziekenhuis. Daar werd de zomer van dat jaar haar dochter geboren en intussen ging het onderzoek door. Hoofdharen Politie en justitie gingen uit van het volgende scenario: omdat ze drugs gebruikte, bracht ze het leven van haar ongeboren kindje in gevaar. Een uitzonderlijke aanklacht in ons land: het leidde twee jaar geleden tot ophef.

Maar die beschuldigingen gingen wankelen toen experts van het NFI haar hoofdharen onderzochten. Er zaten onvoldoende drugssporen in om te beweren dat ze regelmatig drugs gebruikte. Eerder incidenteel: weg aanklacht.



Het Openbaar Ministerie schrapte poging doodslag en poging zware mishandeling. Zonder uitleg. Die kwam er ook niet tijdens de rechtszaak donderdag. Alleen "onttrekking aan gezag en toezicht" werd de beschuldiging.



Zorgmijder

Ze ontweek dus de verplichte hulp bij de opvoeding van haar kind. Dat kan ook voorafgaand aan geboorte gelden, stelde de officier. "Er zijn grote zorgen geweest over het ongeboren kind. Ik ken geen zaak waarin dit eerder is gebeurd."



En ja, ze zat in een ongezonde liefdesrelatie met huiselijk geweld. Maar ze moest gewoon haar afspraken nakomen. "Ze is een actieve zorgmijder. Ze wil niet gezien en niet gehoord worden. Dat zien we vandaag ook weer." Ze eiste twee maanden cel.

Haar advocaten stelden dat de vrouw inderdaad wegdook voor de verplichte hulp. Maar niet met opzet. Want ze werd onder druk gezet door haar vriend. "Hij gebruikte GHB en flakka en was agressief en onvoorspelbaar. Haar mogelijkheden om contact te houden met de buitenwereld waren ernstig beperkt." Haar advocaten willen dat ze vrijuit gaat.

Angst

De vrouw - nu 42 - verscheen niet op haar rechtszaak, uit angst voor haar ex en de media. "Ze heeft me verteld dat ze op een veilig plek zit", vertelde een van haar advocaten. De vrouw maakt het nu redelijk goed.

De kinderen wonen in pleeggezinnen. Ook het jongste kind over wie zoveel te doen was. De relatie met haar vriend is uit. Ze heeft hem al een jaar niet gezien. In zijn geval komt er geen rechtszaak voor de vermeende gijzeling, want er bleek onvoldoende bewijs. In haar zaak doet de rechtbank over twee weken uitspraak.

