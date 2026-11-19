Van een vergeelde computer met GTA uit 1997 tot de allernieuwste versie van het spel die pas woensdagnacht verscheen: in Breda komt de gamegeschiedenis donderdag tot leven. Fans kunnen er álle versies van Grand Theft Auto spelen. “De oudste is mijn favoriet”, glundert kenner Teun Raaijmakers.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Fans staan in de rij voor de nieuwste én de oudste versie van Grand Theft Auto op de Dutch Game Week. Alle zes versies staan naast elkaar in het Chassé Theater. Je kunt spelen op een vergeelde computer, een afgesleten oude console , maar ook op een hagelnieuwe PlayStation. Het legendarische San Andreas, Vice City: het is er allemaal. “Ik was min zes toen deze uitkwam”, lacht de 23-jarige Stijn Caron over de oudste versie. “Hier ben ik mee opgegroeid. Dit was de versie toen ik jong was”, vervolgt de 42-jarige Teun, tijdens het spelen van de allereerste GTA. Hij is van het computermuseum Helmond en medeorganisator. “Dit is mijn hele jeugd.” Van GTA VI wordt hij niet warm: “Te nieuw.”

Angst dat niemand komt

Zenuwen kwamen op toen de organisatoren van de Dutch Game Week hoorden dat het spel der spellen tijdens hun evenement uitkwam, de grootste release in tijden. “Niemand komt. Iedereen blijft in zijn bed liggen”, vreesde Leon van Rooij van de organisatie. Het valt gelukkig mee: het is bomvol in de zaal, vooral in de GTA-hoek. En bijna 30 jaar geschiedenis laat zien hoe hard de industrie zich heeft ontwikkeld. “Van een 2D-spelletje met bovenaanzicht naar een totale open wereld waar je een blikje kunt openen en je eigen verhaal kunt maken”, glundert Van Rooij, die door het evenement zelf nog geen tijd heeft gehad om te spelen. “Maar binnenkort heb ik een paar dagen vrij gepland”, zegt hij.





