Stefan rijdt stijf van de drugs wandelaar (82) dood en krijgt twee jaar cel
Stefan K. (31) uit Eindhoven heeft twee jaar cel gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk voor het doodrijden van een 82-jarige wandelaar in Bergeijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Daarnaast moet K. verplicht worden behandeld voor zijn verslavingen en mag hij vijf jaar niet rijden.
Stefan K. maakte vorig jaar met een enorme klap een einde aan het leven van de 82-jarige Jos uit België. Tijdens een wandeltocht in het grensgebied bij Bergeijk werd hij aangereden door K. Jos overleed ter plekke.
Wandeltocht
De 82-jarige Jos uit België was een fanatieke wandelaar en liep op op die bewuste 22 januari 2025 de Open Grenzentocht. Dat deed hij als voorbereiding op een nog veel langere tocht, de Dodentocht van maar liefst 100 kilometer. Zijn vrouw Maria liep die dag niet mee, maar zat op een controlepost in de buurt van het ongeluk.
Toen Jos de Witrijt in het buitengebied van Bergeijk overstak, kwam Stefan K. uit Eindhoven aangereden. Stefan remde pas nadat hij Jos had geraakt, stopte de auto bijna honderd meter verder en rende terug om te zien wat er was gebeurd.
Jos was echter door de auto meegesleurd en was pal naast de auto in de berm beland, maar dat zag Stefan pas later. Jos had zo’n beetje alles gebroken in zijn lijf en overleed ter plekke.
Onder invloed
De rechtbank oordeelt dat Stefan met minstens 80 kilometer per uur veel te hard reed op een weg waar maximaal 60 was toegestaan. Als hij zich aan de snelheid had gehouden, had Jos vrijwel zeker veilig de overkant kunnen halen. Ook was Stefan zwaar onder invloed van amfetamine en GHB en remde hij te laat. Hij kwam bijna 95 meter voorbij de plaats van de aanrijding pas tot stilstand. De rechtbank nam in de straf ook mee dat Stefan drie maanden eerder al was aangehouden voor rijden onder invloed.
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Stefan vertelde tijdens de zitting dat hij ruzie had met zijn vriendin en snel naar haar toe wilde toen hij hoorde dat zij in het ziekenhuis lag. In paniek scheurde Stefan over de Witrijt in Bergeijk en kwam daar dus in botsing met de overstekende Jos op die kaarsrechte weg.
Volgens de officier van justitie lette Stefan totaal niet op. In de politieauto zat hij later ook te knikkebollen en te snurken na een nacht zonder slaap. Dat, de drugs en de snelheid leidden er volgens haar toe dat Stefan een celstraf verdiende. De rechtbank legde dezelfde celstraf en rijontzegging op als tijdens de zitting waren geëist. Daarnaast moet Stefan K. zich verplicht laten behandelen voor zijn verslavingen.