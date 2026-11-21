Stefan K. (31) uit Eindhoven heeft twee jaar cel gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk voor het doodrijden van een 82-jarige wandelaar in Bergeijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Daarnaast moet K. verplicht worden behandeld voor zijn verslavingen en mag hij vijf jaar niet rijden.

Stefan K. maakte vorig jaar met een enorme klap een einde aan het leven van de 82-jarige Jos uit België. Tijdens een wandeltocht in het grensgebied bij Bergeijk werd hij aangereden door K. Jos overleed ter plekke.

Wandeltocht

De 82-jarige Jos uit België was een fanatieke wandelaar en liep op op die bewuste 22 januari 2025 de Open Grenzentocht. Dat deed hij als voorbereiding op een nog veel langere tocht, de Dodentocht van maar liefst 100 kilometer. Zijn vrouw Maria liep die dag niet mee, maar zat op een controlepost in de buurt van het ongeluk.

Toen Jos de Witrijt in het buitengebied van Bergeijk overstak, kwam Stefan K. uit Eindhoven aangereden. Stefan remde pas nadat hij Jos had geraakt, stopte de auto bijna honderd meter verder en rende terug om te zien wat er was gebeurd.