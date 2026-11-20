Zelfs doden verkochten auto-onderdelen volgens facturen in deze fraudezaak
Drie mannen uit Helmond zijn donderdag opgepakt voor mogelijke fraude met de handel in auto-onderdelen. De FIOD vermoedt dat de verdachten valse facturen gebruikten. Op sommige daarvan stonden zelfs namen van mensen die al overleden waren. Bij invallen in onder meer Helmond en Deurne werden luxe auto's, 30.000 euro contant geld en zelfs een woonwagen in beslag genomen. De overheid is mogelijk voor miljoenen euro's benadeeld.
De verdachten zijn 35, 41 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht van het vervalsen van documenten. De FIOD heeft vrijdag meer bekendgemaakt over de invallen die donderdag plaatsvonden.
In totaal werden vijf woningen, twee bedrijfspanden en een opslagbox doorzocht in Helmond, Deurne en Venlo. De FIOD nam onder meer twee luxe auto's, bankrekeningen, computers en administratie in beslag.
Geld verdienen aan oude auto-onderdelen
De verdachten handelden in katalysatoren. Dat zijn onderdelen van auto's die helpen om schadelijke stoffen uit uitlaatgassen te halen. Er zitten kostbare metalen in, zoals platina en palladium.
De bedrijven kochten gebruikte katalysatoren op, haalden de waardevolle metalen eruit en verkochten die vervolgens. Volgens hun administratie kochten ze grote hoeveelheden katalysatoren van particulieren uit Nederland en Duitsland. Die zouden meestal contant zijn betaald. Maar daar klopt volgens de FIOD mogelijk weinig van.
Facturen van overleden mensen
Bij controles door de Belastingdienst kwamen verdachte facturen naar boven. Zo bleken sommige mensen die op de papieren als verkoper stonden, al overleden te zijn voordat de verkoop zou hebben plaatsgevonden. Van andere verkopers klopten de persoonsgegevens niet. Sommige mensen ontkenden zelfs ooit katalysatoren te hebben verkocht.
Ook bij Duitse verkopers ontdekte de Belastingdienst vreemde zaken. Zo stonden op facturen adressen van gewone woningen, terwijl de vermeende verkopers volgens de Duitse Belastingdienst geen bedrijf hadden. De FIOD vermoedt daarom dat veel van de facturen zijn verzonnen of vervalst.
Mogelijk miljoenen euro's schade
Het onderzoek begon na controles door de Belastingdienst. Volgens de FIOD kan de schade voor de Nederlandse overheid oplopen tot enkele miljoenen euro's.
Het is niet de eerste keer dat de opsporingsdienst in de regio onderzoek doet naar deze handel. In juni werden in een andere zaak al twee verdachten aangehouden vanwege vermoedelijk vervalste facturen voor katalysatoren.
De drie Helmondse mannen zijn donderdag meegenomen voor verhoor. Het onderzoek loopt nog.