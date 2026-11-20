Drie mannen uit Helmond zijn donderdag opgepakt voor mogelijke fraude met de handel in auto-onderdelen. De FIOD vermoedt dat de verdachten valse facturen gebruikten. Op sommige daarvan stonden zelfs namen van mensen die al overleden waren. Bij invallen in onder meer Helmond en Deurne werden luxe auto's, 30.000 euro contant geld en zelfs een woonwagen in beslag genomen. De overheid is mogelijk voor miljoenen euro's benadeeld.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De verdachten zijn 35, 41 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht van het vervalsen van documenten. De FIOD heeft vrijdag meer bekendgemaakt over de invallen die donderdag plaatsvonden. In totaal werden vijf woningen, twee bedrijfspanden en een opslagbox doorzocht in Helmond, Deurne en Venlo. De FIOD nam onder meer twee luxe auto's, bankrekeningen, computers en administratie in beslag. Geld verdienen aan oude auto-onderdelen

De verdachten handelden in katalysatoren. Dat zijn onderdelen van auto's die helpen om schadelijke stoffen uit uitlaatgassen te halen. Er zitten kostbare metalen in, zoals platina en palladium.