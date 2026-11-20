Opnieuw wordt een balletje opgegooid voor een treinverbinding tussen Uden, Veghel en de omliggende steden. De fractie van CDA Brabant wil dat de provincie de haalbaarheid van verbinding via het spoor gaat onderzoeken.

De wens voor een treinverbinding komt regelmatig bovendrijven, schrijft Dtv Nieuws . Afgelopen zomer startte de Udense student Julian Leijnse een petitie om een treinverbinding in Uden te onderzoeken. Inmiddels is zijn petitie bijna 3.000 keer ondertekend . Zijn wens voor een station in Uden maakte hij ook kenbaar aan de gemeenteraad die hij in september toesprak.

Volgens Leijnse groeit Uden door woningbouw en moet daardoor ook de bereikbaarheid meegroeien. Volgens hem mist Uden de verbinding met andere steden via het spoor. De fractie van het CDA Brabant, die de mening van Leijnse lijkt te delen, zet de wens voor het aanleggen van spoor in Uden en Veghel nu opnieuw op de agenda.

Bereikbaarheid onder druk

“De bereikbaarheid van Noordoost-Brabant staat onder druk. De regio rond Uden en Veghel groeit, maar beschikt niet over een directe aansluiting op het reizigersspoor”, zo schrijft de partij, die wijst naar het coalitieakkoord in Maashorst waarin staat dat de partijen willen lobbyen voor een snelle verbinding zoals een treinverbinding.

Of een treinstation in Uden er ooit komt, is nog maar de vraag. Spoorwegdeskundige Paul van de Coevering van Breda University of Applied Sciences noemde het plan eerder weinig kansrijk. Volgens hem zou het aanleggen van een nieuwe spoorlijn miljarden euro's kosten. Hij ziet meer mogelijkheden in snelle busverbindingen.



Vragen aan provincie

De provincie Noord-Brabant zet momenteel vooral in op reizen met de bus, maar het CDA vindt het tijd om de haalbaarheid van een treinverbinding tussen Uden, Veghel en omliggende steden zoals Den Bosch, Eindhoven en Oss te onderzoeken.

Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zo wil de partij weten of er al een gesprek is geweest met de gemeente Maashorst of dat dit gesprek nog volgt. Verder vraagt de partij of eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat er beperkte vraag is nog actueel is en of de provincie met gemeentes een haalbaarheidsonderzoek wil doen. Ook wil de partij weten welke stappen de provincie kan nemen als een treinverbinding kansrijk is.