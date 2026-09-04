Plan voor treinstation in Uden is nobel, maar volgens expert kansloos

Een petitie van de 19-jarige scholier Julian Leijnse voor een treinstation in Uden is in een paar dagen tijd al bijna 2000 keer ondertekend. Toch is de kans klein dat er een station Uden komt. Dat zegt Paul van de Coevering, professor mobiliteit en stedelijke ontwikkeling aan Breda University of Applied Sciences. Volgens hem is een nieuwe spoorverbinding een te dure investering voor wat het oplevert. "Dan praat je over miljarden."

De Udense scholier is iedere dag anderhalf uur onderweg naar zijn middelbare school in Den Bosch. Hij besloot zijn profielwerkstuk te doen over deze frustratie en startte zelf een petitie voor een station in Uden. Die werd binnen een paar dagen bijna 2000 keer ondertekend. Het Duits Lijntje was vanaf 1873 een spoorverbinding tussen Boxtel en het Duitse Wesel, met stations in onder meer Veghel en Uden. Sinds de jaren vijftig rijden daar geen passagierstreinen meer. Het spoor tussen Boxtel en Uden is grotendeels verdwenen en op sommige plekken zijn zelfs aansluitingen verwijderd. Op slechts een paar plekken zijn nog delen van het spoor te zien.

"Nieuwe spoorlijn kost een bak geld."

Volgens Van de Coevering is het herstellen van zo'n verbinding ingewikkelder dan het lijkt. "Als je een hele nieuwe spoorlijn moet aanleggen, dan praat je over miljarden. Dat kost echt een bak geld", zegt hij.

Daarmee is een station niet automatisch van tafel. Maar vervoerders en overheden kijken volgens de professor altijd naar een kosten-batenanalyse. Hoeveel reizigers gaan daadwerkelijk gebruikmaken van een station? En weegt dat op tegen de investering én de extra reistijd die een extra stop oplevert voor andere treinreizigers? Zelfs het openen van een nieuw station langs een bestaande spoorlijn blijkt vaak al lastig volgens Van de Coevering. Zo bekeken twee wethouders uit de gemeente Oosterhout en Drimmelen twee jaar geleden of er reizigers vervoerd konden worden tussen station Lage Zwaluwe en bedrijventerrein Weststad in Oosterhout over het Halvezolenlijntje, waar nu alleen een goederentrein rijdt. Tot op de dag van vandaag zijn daar geen concrete plannen voor. Van de Coevering ziet wel voordelen in een treinverbinding tussen Boxtel en Uden. "Die zou Uden en Veghel sterker kunnen verbinden met de Brainportregio rond Eindhoven." Studenten en werknemers zouden makkelijker kunnen reizen en de druk op de wegen zou afnemen.

"Snelle busverbindingen zijn realistischer."

Toch noemt hij een nieuwe spoorlijn de komende jaren 'niet kansrijk'. Nederland kampt volgens hem al met een tekort van tachtig miljard voor het onderhoud van bestaande infrastructuur. Waar de regio volgens de professor wél baat bij heeft, zijn snelle en hoogwaardige busverbindingen waar op dit moment aan gewerkt wordt. Zo wordt de vluchtstrook op de A50 tussen Ekkersweijer en Nistelrode momenteel aangepast om bussen sneller langs files te laten rijden. "Dat is op dit moment veel realistischer dan proberen een station in Uden te bouwen."