De Zembla-uitzending over neonazistische groepen werpt een blik op een wereld die voor veel mensen verborgen blijft. Hoogleraar Nederlandse Politiek Sarah de Lange legt uit hoe de beweging in elkaar zit en waar de grenzen liggen.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sarah de Lange benadrukt dat de grootste zorg niet zozeer zit in de aantallen, maar in de verspreiding van het neonazistische gedachtegoed. "Het gaat niet om het aantal mensen, maar om de mate waarin hun gedachtegoed wordt verspreid en genormaliseerd. Ook zijn er zorgen om de bereidheid van aanhangers om geweld te gebruiken." Hoe groot de extreemrechtse en neonazistische beweging precies is, is moeilijk in te schatten. "Alleen de inlichtingendiensten beschikken over die concrete informatie", legt ze uit. "De neonazistische groepen in Nederland zijn wel relatief klein, zeker in vergelijking met landen als België, Duitsland en Zweden." Dezelfde mensen

Wie de Zembla-uitzending bekijkt, ziet regelmatig dezelfde gezichten terugkomen op bijeenkomsten en evenementen van het neonazistische netwerk. Zo was Ramon van Asch, de fractievoorzitter van de Bossche FVD, aanwezig. Tandarts Bas Eybergen was bij een kooigevecht in Oeffelt. Volgens De Lange is het geen toeval dat je vaak dezelfde mensen ziet. "Mensen zijn vaak betrokken bij meerdere organisaties en netwerken tegelijk. Daardoor zijn veel van deze groepen onderling ook met elkaar verweven." Juist daarom gaf de uitzending volgens haar een zeldzaam inkijkje in hoe die netwerken in de praktijk functioneren, met activisten van diverse organisaties die elkaar evenementen bezoeken, en wat er achter gesloten deuren gebeurt.