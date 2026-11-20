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Man uit Rotterdam opgepakt in Eindhoven na beschieting in Zevenbergen
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De inval in een huis aan de Rigelstraat in Eindhoven donderdagmiddag houdt verband met een beschieting in Zevenbergen vijf dagen ervoor. Dat bevestigt de politie vrijdag. Bij de inval is een 46-jarige man uit Rotterdam aangehouden.
Een arrestatieteam viel donderdag aan het einde van de middag een huis binnen. Hij werd vervolgens geblinddoekt afgevoerd. Volgens de politie heeft de inval te maken met een beschieting aan de Lavasteen in Zevenbergen zaterdagavond.
Daarbij werd geschoten op een man. Het slachtoffer zou eerder op de dag ruzie met iemand hebben gehad. Waarover die ruzie ging, laat de politie niet weten. Er raakte niemand gewond.
De politie heeft verder niemand aangehouden.
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