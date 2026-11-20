De inval in een huis aan de Rigelstraat in Eindhoven donderdagmiddag houdt verband met een beschieting in Zevenbergen vijf dagen ervoor. Dat bevestigt de politie vrijdag. Bij de inval is een 46-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

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Een arrestatieteam viel donderdag aan het einde van de middag een huis binnen. Hij werd vervolgens geblinddoekt afgevoerd. Volgens de politie heeft de inval te maken met een beschieting aan de Lavasteen in Zevenbergen zaterdagavond.