Edwin Kats (58) heeft na 41 jaar in de horeca afscheid moeten nemen van zijn restaurants. De voormalig sterrenchef van Noble in Den Bosch kreeg long covid en kon het werk niet meer volhouden. Hij verkocht Noble op 1 september en stopte eerder al bij Noble Kitchen in Cromvoirt. Het leven van de voormalig topchef ziet er nu heel anders uit.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nu zijn werkleven voorbij is, deelt Kats zijn energie ook anders in. "Ik plan drie afspraken per week, zoals naar het theater gaan, met vrienden eten of een uitzending bijwonen zoals nu. De andere vier dagen doe ik heel weinig." Het is een heel ander leven voor iemand die al vanaf zijn zestiende in de keuken stond. Kats werkte jarenlang dagen van veertien uur. Hij begon ’s ochtends met de voorbereidingen, draaide de lunch en het diner en hield zich tussendoor bezig met zijn personeel. Daarnaast had hij ook nog een cateringbedrijf. Maar in 2022 kreeg hij corona nadat hij carnaval had gevierd. "Ongeveer drie maanden later werd de vermoeidheid steeds erger", blikt Kats terug in de Omroep Brabant talkshow VRIJDAG. Tijdens de coronapandemie, ver voordat hij zelf besmet werd, was hij begonnen met fanatiek wandelen. "Tien tot twaalf kilometer, heerlijk was dat, maar dat lukte mij niet meer en de werkdagen werden korter."

"Alles moest op een lager tempo."

De topchef heeft vooral last van ernstige vermoeidheid, spierklachten, minder kracht en problemen met concentreren. "Alles moest op een lager tempo. Het lukte gewoon anders niet." Kats volgde verschillende trajecten en onderzoeken, zag het ziekenhuis van beneden naar boven, maar hij kreeg steeds hetzelfde advies: rust nemen. "Overal kreeg ik te horen: "Als je blijft werken zoals je nu doet, dan verandert er niks. Dus dan verbetert er ook niks", vertelt Kats. Dat bleek lastig voor iemand die voortdurend met zijn zaken bezig was. "Ik maakte mij zorgen over personeel, de omzet en de drukte in de restaurants. Ik probeerde wel het werk af te bouwen, maar het ging niet beter." De topchef had namelijk niet alleen fysieke rust, maar ook mentale rust nodig. Zo'n tweeënhalf jaar terug vond Kats dat het zo niet verder kom. "Ik vroeg mij af hoe mijn toekomst eruit zag. Ik was al anderhalf jaar een beetje thuis vanwege al die trajecten, en het werd niet beter." In die periode dat Kats afwezig was bij Noble, verloor het restaurant zijn prestigieuze Michelinster. "Dat is een verschrikkelijk moment als je dat te horen krijgt van de inspecteur. Je weet eigenlijk niks uit te brengen. En dan komt het besef en moet je iedereen gaan bellen."

"Ik moest weer de keuken in."