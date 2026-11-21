Inwoners van Geffen reageren geschokt en vol ongeloof op het overlijden van een 5-jarig meisje uit hun dorp. Het meisje stierf na het eten van een giftige paddenstoel. De tragische dood zorgt ook voor zorgen in het dorp. "Ik let extra op in de speeltuintjes en de tuin", zegt moeder Sharon Verhagen.

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Deze zaterdagmiddag zijn er veel ouders met kleine kinderen in het centrum van Geffen voor de intocht van Sinterklaas. Ondanks de feestelijke dag voor de kinderen, gaan de gedachten van veel ouders uit naar het overlijden van de kleuter. "Mijn dochter is één jaar ouder dan het overleden meisje. Ik vind het een heel treurige gebeurtenis", vertelt een vader. Hij staat met zijn twee kinderen op de Sint te wachten. "Op de school waar mijn dochter ook naartoe gaat, is een speciaal plekje gemaakt en hebben ze stilgestaan bij wat er is gebeurd." Dat maakte veel indruk op zijn dochter. "We hebben het er ook met haar over gehad. Dat ze moet opletten voor dit soort gevaarlijke paddenstoelen. En we hebben foto's laten zien."

"Ze eten het hele jaar door champignons en zien dan paddenstoelen staan."

Ook Sharon Verhagen staat met haar zoontje op de uitkijk voor Sinterklaas. "Ik weet eigenlijk niet hoe die giftige paddenstoel eruit ziet, dus er mag wel wat meer voor worden gewaarschuwd", zegt ze. "Ik vind nu alle paddenstoelen verdacht. Het is verschrikkelijk dat zo'n kind daar het slachtoffer van wordt." Volgens Wil Stokkermans kunnen de kinderen er niks aan doen: ze eten het hele jaar door champignons en zien dan paddenstoelen staan. "Ze weten niet of ze wel of niet goed zijn. We hebben zelf ook kleinkinderen, dus we letten nu extra op. Maar je bent er niet altijd bij en kinderen zijn impulsief. Dat is heel moeilijk."

"Ik wist niet dat zo'n paddenstoel zo giftig kon zijn."