Basisschool De Zeilberg in Deurne blijft waarschijnlijk nog maanden dicht nadat vrijdagavond brand uitbrak. Die ontstond nadat twee kinderen er vuurwerk afstaken. Voor de bijna 300 leerlingen moet een andere plek gevonden worden. Zaterdag kwamen ouders en kinderen een kijkje nemen. "Max was bang dat zijn paard verbrand was, maar hij hangt er nog", zegt zijn moeder Sharon.

Het was vrijdagavond tijdens het bluswerk al druk bij de speelplaats. Toen Max en Sharon hoorden van de brand, zijn ze ook gaan kijken. "Ik zag veel brandweermannen", zegt Max. Het beeld was schrikken voor hem. "Hij was helemaal aan het bibberen", zegt zijn moeder een dag later. Vuurwerk afgestoken

De brand brak vrijdagavond uit in een klaslokaal, die volledig is uitgebrand. De vlammen ontstonden toen twee kinderen onder de twaalf jaar vuurwerk hadden afgestoken. De brand zorgde voor flinke rook. Buurtbewoners moesten binnen blijven en drie huizen tegenover de school werden ontruimd. Zij werden opgevangen in een gemeenschapshuis, maar konden snel weer terug.

Mila en Jana hangen de dag erna rond bij De Zeilberg. Het is natuurlijk niet niks als er brand is geweest op je eigen school. Het is ook nog maar de vraag wanneer er weer naartoe kunnen. "Ik ben wel geschrokken", zegt Mila. Ze vertellen dat hun eigen klaslokaal er nog "goed" uitziet. "Veel dingen zijn wel door de rook en het vuur verbrand, maar je ziet niet dat er veel dingen kapot zijn", zegt Mila.



Lokalen verloren

Toch is de schade aan het pand enorm. "Het is de vraag of de school überhaupt nog open kan", zegt directeur Pleun van Genugten tegen de NOS. Twee lokalen zijn volledig in de as gelegd en ook de centrale hal is compleet verloren. In de rest van het gebouw is bijna overal rookschade.



"Maandag gaan we alle ouders en leerlingen ontvangen om ruimte te geven aan dat verdriet", zegt de directeur. "Ook bij leerkrachten is veel verdriet. Je kunt je voorstellen dat als jij je ziel en zaligheid stopt in iets en het is daarna weg, dat het echt een impact heeft." Brandgeur

Ook Joris vindt het schrikken. Samen met zijn dochter neemt hij de dag erna even een kijkje. Zij zit daar op de kleuterschool. "Die is nog heel volgens mij", zegt de vader die ook nog steeds een brandgeur ruikt. Toen zijn dochter vrijdagvond naar bed ging, was de brand volop bezig. Ze wonen bij de school om de hoek, waardoor het gezin veel heeft meegekregen. "Ze ging niet slapen natuurlijk. Ze is hier de hele nacht mee bezig geweest", vertelt hij over zijn dochter. "Ze wilde nu even bij haar schooltje gaan kijken." Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand.





